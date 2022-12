Нардепи пропонують урегулювати питання інформзабезпечення виборів

Народні депутати пропонують врегулювати питання інформаційного забезпечення виборів та передвиборної агітації.

Відповідний законопроєкт №8310 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації" зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Пропоновані зміни до законопроєкту дають гарантії журналістам та іншим суб'єктам, які здійснюють підготовку інформації для медіа, на безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з усіма типами виборів: з'їзди (збори, конференції) партії, на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) - за умов, визначених Виборчим кодексом.

Зміни також зобов'язують посадових осіб безперешкодно надавати журналістам інформацію про перебіг підготовки та проведення виборів.

"Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані в межах своїх повноважень безперешкодно надавати суб'єктам у сфері медіа та журналістам інформацію про хід підготовки та проведення виборів", - йдеться в законопроєкті.

Крім цього, законопроєкт передбачає відкритість інформації, що міститься в документах, поданих до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів; у фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, їхніх місцевих організацій, кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах; а також інформацію про адресу місцезнаходження, персональний склад із зазначенням керівних посад, номери телефонів та електронної пошти окружної, територіальної та дільничної виборчих комісій на відповідних виборах.

Відповідно до законопроєкту, кандидат чи партія мають право звернутися до суб'єкта у сфері медіа в разі поширення про них інформації, яку вони вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їхню відповідь.

Зміни до розділу Виборчого кодексу щодо особливостей поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, передбачають, що підприємства, установи, організації, які проводять репрезентативні опитування громадської думки (що дають можливість поширити результати дослідження на більшу сукупність виборців), пов'язані з виборами, а також медіа під час поширення результатів такого опитування, у тому числі в мережі інтернет, зобов'язані зазначати час його проведення, територію, на якій проводили опитування, розмір та спосіб формування соціологічної вибірки опитаних, метод опитування, точне формулювання питань, можливу статистичну похибку та замовників опитування.

Водночас організації, що проводять нерепрезентативні опитування громадської думки (що не дають можливості поширити результати дослідження на більшу сукупність виборців), пов'язані з виборами, а також медіа під час поширення результатів такого опитування, у тому числі в інтернеті, зобов'язані зазначати точне формулювання питань, кількість осіб, які взяли участь в опитуванні, замовників опитування та розміщувати поряд із результатами текстове повідомлення: "Це опитування відображає думку лише його учасників".

Запропоновані зміни до законодавства забороняють оприлюднювати результати будь-якого опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, у тому числі щодо кандидатів, партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу, протягом останніх шести днів (у чинному Виборчому кодексі - протягом останніх двох днів - ІФ-У) перед днем голосування (повторного голосування) та в день голосування (повторного голосування).

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Микита Потураєв, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія, Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин ("Голос"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").

Теги: #вибори #інформування #законопроєкт

AddThis Sharing Buttons

Share to Facebook

Share to TwitterShare to LinkedInShare to RedditShare to Telegram

Новини Партнерів

"Що він взагалі зробив у хевівеїті?"

Залужний розповів про генерала ЗСУ, який застрелився

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 26.12.2022

Законопроєкт про реформу містобудування розроблено з порушенням принципу прозорості та обліку громадської думки

Законопроєкт про реформу містобудування розроблено з порушенням принципу прозорості та обліку громадської думки

06:56 20.12.2022

Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію

Трамп заявив, що його хочуть притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, щоб зірвати його передвиборчу кампанію

10:06 19.12.2022

Раді пропонують задіяти дипслужбовців до залучення іноземних інвестицій в Україну

Раді пропонують задіяти дипслужбовців до залучення іноземних інвестицій в Україну

20:50 15.12.2022

Нардепи внесли до ВР законопроєкти про електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

Нардепи внесли до ВР законопроєкти про електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

16:29 12.12.2022

Законопроєкт №5655 ставить обраних забудовників у привілейоване становище стосовно інших - Асоціація міст України

Законопроєкт №5655 ставить обраних забудовників у привілейоване становище стосовно інших - Асоціація міст України

21:42 06.12.2022

Рада може дозволити виробництво харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях без отримання дозволу

Рада може дозволити виробництво харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях без отримання дозволу

09:18 02.12.2022

Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

19:45 01.12.2022

Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби

Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби

19:19 01.12.2022

ВР має намір осучаснити відповідальність за порушення під час поводження з ГМО-продуктами

ВР має намір осучаснити відповідальність за порушення під час поводження з ГМО-продуктами

12:21 01.12.2022

НАЗК рекомендує доопрацювати законопроєкт про реформу містобудівної діяльності

НАЗК рекомендує доопрацювати законопроєкт про реформу містобудівної діяльності

Данілов застеріг Залужного щодо його майбутнього

Шойгу заговорив про плани РФ розпочати новий наступ в Україні

Олімпійський призер з боксу розповів, чому Ф'юрі переможе Усика

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністерка Італії планує відвідати Київ

Заяви Орбана демонструють патологічну зневагу до України та його власну політичну короткозорість - МЗС

Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво обмежує її економічні можливості - Подоляк

Зеленський назвав основні завдання для послів України на 2023 рік

Зеленський: Визначено десять африканських держав, де буде відкрито нові посольства України

ОСТАННЄ

МЗС України: Указ Путіна про спрощену процедуру набуття громадянства РФ громадянами України нікчемний і свідчить про неготовність Росії до переговорів

Кабмін призупинив іще на рік підхід щодо фінансування вишів за показниками їх діяльності

Прем'єр-міністерка Італії планує відвідати Київ

Заяви Орбана демонструють патологічну зневагу до України та його власну політичну короткозорість - МЗС

Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році роботу з об'єднання православних України в єдиній церкві

Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво обмежує її економічні можливості - Подоляк

Китай у 2023 році поглиблюватиме співпрацю з Росією

Зеленський не виключає нових закордонних візитів, якщо від їхніх результатів безпосередньо залежатимуть українські Сили оборони

Зеленський назвав основні завдання для послів України на 2023 рік

Зеленський: Визначено десять африканських держав, де буде відкрито нові посольства України