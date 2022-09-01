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Зеленський ветував закон про вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу
16:15 01.09.2022 |
Президент Володимир Зеленський застосував право вето до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану".
Відповідний законопроєкт №7605 повернуто до Верховної Ради із пропозиціями президента 1 вересня, свідчать дані на сайті парламенту.
У пропозиціях президента причиною накладення вето вказана врахована під час голосування поправка, якою на час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення забороняється корпоратизація лісгоспів, а також реорганізація Держлісагентства.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт у другому читанні 15 серпня.
Згідно з пояснювальною запискою, документ має вдосконалити процедуру примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану, а також налагодити механізм забезпечення Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією. На думку президента, таке нововведення обмежує конституційні повноваження уряду.
З цією метою пропонується надати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) право приймати рішення про примусове відчуження або вилучення рухомого майна, що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування через окупацію.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла постанову про примусове відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" через ризики його захоплення ворогом. При цьому устаткування ПрАТ "НКМЗ" може бути задіяно в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм.
Після початку повномасштабного російського вторгнення НКМЗ заявляв, що з 28 лютого законсервує усі виробничі потужності, крім металургійних, консервація яких відбудеться після завершення безперервних металургійних циклів.
За даними НКЦПФР на четвертий квартал 2021 року, власниками пакетів акцій НКМЗ у розмірі 33,5859% та 33,6298% є відповідно Галина Савенко та Олена Яковлєва, ще 8,909% належать Скударю (до початку 2014 року він володів 77% акцій АТ).
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