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Раде рекомендовали принять «экономический паспорт» за основу
15:14 20.01.2022 |
Налоговый комитет Верховной Рады на заседании 20 января рекомендовал парламентариям поддержать законопроект об экономическом паспорте за основу.
Об этом сообщил нардеп и член налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
Документ поддержали 17 из 34 членов комитета, 4 проголосовали "против".
По словам Железняка, законопроект могут вынести в зал на голосование в ближайшие пленарные недели.
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За программу «экономический паспорт», которую предлагает внедрить власть, заплатят все украинцы, поскольку деньги, что предлагается направить на выплаты, заложены в платежках за коммунальные платежи.
Как отметил председатель комитета Даниил Гетманцев, комитет рекомендовал утвердить сразу два законопроекта - №6394 и №6396. Первый является рамочным законопроектом по экономическому паспорту, а вторым вносятся изменения в Налоговый кодекс.
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