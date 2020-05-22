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Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов
19:27 21.05.2020 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" №466-IX (законопроект №1210).
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
Среди прочего, закон принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
В то же время Зеленский обратился к Кабмину с рядом предложений в отношении правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.
В частности президент предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законопроект о введении детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения.
Также Зеленский предлагает внести изменения в предусмотренные подписанным законом правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также сроки сбора данных для декларирования объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).
Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.
Кроме того, правительство должно обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля по отчетности резидентов Украины по доходам, в частности, полученных из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств.
"Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации", - отмечается в сообщении.
Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №1210 во втором чтении 16 января.
Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок. В частности, повышен объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет, а также возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.
Как отмечали в Минфине, части имплементации положений Плана действий BEPS законом введена концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица.
Кроме того, введена трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).
Законом имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний, определен порядок проведения процедуры взаимного согласования, а также введена концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей при осуществлении операций с нерезидентами.
В части администрирования налогов законом вводится в Налоговом кодексе принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определены требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов, а также закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов и закреплена материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц.
В части местных налогов и сборов значений законом введена унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам, отменена обязанность органов местного самоуправления ежегодного устанавливать местные налоги и сборы, отменены льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество на территории населенных пунктов на линии соприкосновения.
Кроме того, отменено для плательщиков I-III группы единого налога освобождение от уплаты земельного налога в случае осуществления деятельности по предоставлению земельных участков или недвижимого имущества в аренду (наем, заем).
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