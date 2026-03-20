Європейським партнерам показали план реконструкції «Дружби» від «Нафтогазу»
10:12 20.03.2026 |
У НАК "Нафтогаз України" відбулася зустріч із технічною робочою групою щодо наслідків російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба".
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький у Фейсбуці.
"Разом із заступником посла ЄС Гедімінасом Навіцкасом зустрілись з технічною робочою групою. Спільно з керівництвом Укртранснафти детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба". Розповіли про поточний стан справ, а також презентували системний план відбудови. Намітили наступні спільні дії", - написав Корецький.
Він зазначив, що Нафтогаз цінує пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги з відбудови інфраструктурних активів перекачувальної станції Броди відповідно до кращих європейських інженерних та безпекових норм та протидії повторним терористичним атакам.
