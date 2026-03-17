Міненерго планує значно розширити потужності для імпорту електроенергії

Міністерство енергетики анонсувало різке збільшення міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Європейського Союзу: Румунії, Польщі та Словаччини. "Міністерство енергетики визначило розвиток інтерконекторів стратегічним пріоритетом", - повідомило міністерство в понеділок, 16 березня.

Українська енергетика зараз переживає один із найгірших років у своїй історії через ракетно-дронові обстріли росіян. В Україні не вистачає власної генерації, через що в системі взимку дефіцит становив 5-6 ГВт. LIGA.net нещодавно говорила про це з екскерівником Укренерго Володимиром Кудрицьким.

Зараз імпортна потужність енергосистеми становить до 2450 МВт, що є еквівалентом роботі двох з половиною великих атомних енергоблоків.

У наступні два роки Україна планує додати щонайменше 1500 МВт перетинів, а довгострокова перспектива - збільшення на 5000 МВт.

