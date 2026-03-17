В Україні стартував шостий завод з виробництва біометану, планується запуск нового підприємства
13:11 17.03.2026 |
В Україні у березні запустили новий біометановий завод. Виробником "зеленого" аналога природного газу з біовідходів стала Теофіпольська енергетична компанія (Хмельницька область). Про це повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, пише Еспресо.
Наприкінці 2025 року Гелетуха розповідав, що цей завод вироблятиме 56 млн кубометрів біометану на рік. Це найбільший проєкт у галузі, що підключений безпосередньо до газотранспортної системи.
"На сьогодні в Україні є шість виробників біометану. Їхня загальна потужність - 106 млн кубів на рік", - зазначив Гелетуха.
У 2026 році очікується запуск іще одного біометанового заводу, додав експерт, не розкривши подробиць.
З цих шести заводів, розповів він, чотири подає біометан у газопроводи (три у газорозподільні мережі та один у газотранспортну систему - ГТС, тобто газопровід високого тиску). Ще два виготовляє біо-LNG - це охолоджений і переведений в рідку фазу газ. Його транспортують не трубопроводами, а возять кріоцистернами.
Довідка
Біометан
- це вуглецево-нейтральний аналог природного газу, що утворюється
шляхом збагачення біогазу (газу з біомаси, наприклад
сільськогосподарських відходів).
Технічно досяжний потенціал виробництва біометану в Україні становить до 10 млрд кубометрів на рік, а до 2030 року можна вийти на 1 млрд кубометрів на рік.
Увесь український біометан сертифікований згідно із системою ISCC EU, яку визнає Європейська комісія.
За оцінками Біоенергетичної асоціації, щоб продукувати 20 млрд кубометрів газу на рік, треба приблизно 4000 біометанових заводів. Це цілком досяжний показник, вважає голова асоціації. Таке виробництво може бути ледь не при кожному аграрному підприємстві, яке має біовідходи.
Створення такої кількості біометанових заводів потребуватиме 40 млрд євро інвестицій. Однак таке виробництво біометану дасть скорочення викидів парникових газів на 50 млн т CO₂ на рік та дозволить створити 250 000 нових робочих місць.
Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
У РУБРИЦІ
|В Україні стартував шостий завод з виробництва біометану, планується запуск нового підприємства
|Відновлення нафтового ринку: Brent коштує $102,7 за барель
|Словацька SEPS повідомила про припинення контракту з Укренерго з травня
|Понад третину податків бюджету у січні-лютому 2026 забезпечили торгівля та переробка — ДПС
|Зеленський планує зробити суворішими правила експорту зброї
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
|Уряд планує впровадити швидкий механізм розв’язання споживчих спорів поза судом
Бізнес
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня