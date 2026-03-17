Словацька SEPS повідомила про припинення контракту з Укренерго з травня

НЕК "Укренерго" отримала від словацького системного оператора, компанії SEPS, офіційного листа щодо одностороннього припинення договору про взаємне надання аварійної допомоги. Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року, повідомила пресслужба української компанії.

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", - сказано в повідомленні.

Рішення SEPS не вплине на українських споживачів, оскільки аварійна допомога залучалася рідко і в обмежених обсягах, запевнили в Укренерго. Останнє постачання за цим договором відбулося у січні 2026 року.

Також припинення чинності договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін.

"Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів", - пояснили в Укренерго.