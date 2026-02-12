Верховна Рада підтримала законодавчі зміни для розвитку розподіленої генерації.





Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні та в цілому закон про стимулювання розвитку розподіленої генерації, в тому числі проєктів на відновлюваних джерелах, передає Енергореформа.



"За" законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва е/е з альтернативних джерел та посилення енергетичної стійкості (нова назва законопроєкту №13219) на засіданні Ради 10 лютого, яке транслювалося онлайн, проголосувало 247 народних обранців.

"Закон спрямований на те, щоб в дефіцитних регіонах, особливо це в нас Київська область, центр України, Лівобережна Україна, можна було оголошувати конкурси і будувати нову генерацію. Саме в тих регіонах, де генеруючі потужності або відсутні, або пошкоджені, а є достатньо велике споживання", - прокоментував в кулуарах Ради голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Він додав, що потрібно вже зараз активізувати будівництво нових електростанцій, оскільки попереду чекає літній пік споживання, а, крім того, потрібно готуватися до наступної зими.

"Безумовно, нам треба далі йти шляхом розвитку розподіленої децентралізованої генерації, щоб в нас було багато відносно невеликих електростанцій, і ми не залежали від крупних підстанцій, таких як 330 кВ чи 750 кВ, і менше залежали від крупних електростанцій", - зазначив Герус.

Голова енергокомітету також звернув увагу на ще одну норму законопроєкту, яка стосується спрощення приєднань нової потужності.

"Ще важлива норма є - про полегшення приєднань до мереж, для того, щоб новим електростанціям, які беруть технічні умови на приєднання, було легше реалізовувати їх, а сама потужність приєднання рахувалися більш гнучко. Відповідно, ті підстанції, які раніше вважалися завантаженими, можуть бути завантажені лише в екстремальні дні, тобто до них можна приєднати ще якісь додаткові електростанції", - пояснив Герус.

В повідомленні енергокомітету в Телеграм зазначається, що законопроєкт розроблено для досягнення цілей Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року та Національного плану дій з відновлюваної енергетики, а також з урахуванням європейських підходів.

Серед ключових положень - продовження дії "зелених" аукціонів до 2034 року, впровадження нових фінансових інструментів підтримки проєктів ВДЕ, удосконалення системи гарантій походження електроенергії та створення більш конкурентних умов для інвесторів.

"Прийняття закону сприятиме інтеграції України до енергетичного ринку ЄС, розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищенню стійкості енергосистеми", - резюмували в енергокомітеті.

Як повідомляла Енергореформа, Верховна Рада 21 серпня 2025 року прийняла за основу проєкт закону України №13219 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" авторства голови енергокомітету Ради Андрія Геруса та групи інших депутатів.



Він передбачає серед іншого продовження "зелених" аукціонів на п'ять років: до 31 грудня 2034 року замість 1 січня 2030 року, а також впровадження механізму підтримки у вигляді "чистої" премії (механізм ринкової премії) замість контрактів на різницю.

Відповідно до законопроєкту, впроваджується новий фінансовий інструмент гарантування реалізації ВДЕ-проєктів у вигляді фінансового забезпечення, наданого безпосередньо "Гарантованому покупцю" як додаткової альтернативи банківській гарантії.

При цьому знижується з EUR15/кВт до EUR10/кВт розмір банківської гарантії чи фінансового забезпечення, яку переможець аукціону надає до укладення договору з "ГарПоком". Розмір банківської гарантії чи фінзабезпечення для участі в аукціоні залишається на рівні EUR5/кВт.

Крім того, законопроєктом знижується з 10 до 5% мінімальна обов'язкова частки квоти підтримки для кожного з видів відновлюваної енергетики (сонячна, вітрова та інші, що включає біомасу, біогаз, малу гідроенергетику).