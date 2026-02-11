Фінансові новини
Банки профінансували відновлення енергетики на 36,6 млрд грн — дані НБУ.
08:28 11.02.2026 |
Банки в України в межах спільного меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак Росії забезпечили фінансування проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 36,6 млрд грн.
Як ідеться в повідомленні Національного банку України, за період з 1 червня 2024 року до 1 лютого 2026 року банки надали майже 3 тис. кредитів бізнесу на суму 34 млрд грн та понад 14 тис. - населенню на суму 2,6 млрд грн.
Які проєкти реалізовано
Зокрема, банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,37 ГВт.
Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову сонячних електростанцій, газових і гідро/біо/вітрових установок.
Банки також фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізацію теплообладнання.
Потужність за цими проєктами становить 556 МВт.
У Нацбанку зауважили, що надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам станом на 1 лютого 2026 року становив 24,2 млрд грн, фізичним особам - 2,1 млрд грн.
Про програму
У січні повідомлялося, що за понад півтора року від дати підписання меморандуму про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури банки профінансували відповідні проєкти на загальну суму майже 35,3 млрд грн.
Нагадаємо, у червні минулого року 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.
Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму - від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі - не більше UIRD12M + 3%).
|
|
