Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки профінансували відновлення енергетики на 36,6 млрд грн — дані НБУ.

Банки в України в межах спільного меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак Росії забезпечили фінансування проєктів бізнесу та населення в 21 області України на 36,6 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, за період з 1 червня 2024 року до 1 лютого 2026 року банки надали майже 3 тис. кредитів бізнесу на суму 34 млрд грн та понад 14 тис. - населенню на суму 2,6 млрд грн.


Які проєкти реалізовано

Зокрема, банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,37 ГВт.

Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову сонячних електростанцій, газових і гідро/біо/вітрових установок.

Банки також фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізацію теплообладнання.

Потужність за цими проєктами становить 556 МВт.

У Нацбанку зауважили, що надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам станом на 1 лютого 2026 року становив 24,2 млрд грн, фізичним особам - 2,1 млрд грн.


Про програму

У січні повідомлялося, що за понад півтора року від дати підписання меморандуму про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури банки профінансували відповідні проєкти на загальну суму майже 35,3 млрд грн.

Нагадаємо, у червні минулого року 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму - від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі - не більше UIRD12M + 3%).
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0318
  0,0586
 0,14
EUR
 1
 51,2078
  0,0439
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7932  0,00 0,01 43,3407  0,00 0,01
EUR 50,9664  0,10 0,20 51,6493  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0100  0,08 0,19 43,0400  0,08 0,19
EUR 51,0141  0,33 0,65 51,0325  0,34 0,66

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес