- 10.02.26
- 16:09
Рада підтримала законодавчі зміни, які встановлюють нові вимоги для «зеленої» енергетики.
15:40 10.02.2026 |
Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел.
Відповідний законопроєкт №13219 у другому читанні підтримали 247 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Документ передбачає продовження терміну дії аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики до 31 грудня 2034 року.
При цьому на період до 31 грудня 2029 року передбачене впровадження механізму підтримки для переможців аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики у вигляді "чистої" премії замість контрактів на різницю.
Для гарантування реалізації проєктів енергетики з ВДЕ як додаткова альтернатива банківської гарантії впроваджується фінансове забезпечення, надане безпосередньо "Гарантованому покупцю".
Що ж до безпосередньо банківської гарантії, то вона зменшиться: до укладення договору переможця аукціону з "Гарантованим покупцем" - з 15 євро до 10 євро за кожний кіловат потужності; при продовженні строку будівництва та введення об'єкта в експлуатацію - з 30 до 10 євро за кожний кіловат потужності. Це має зменшити фінансове навантаження на учасників аукціону.
Крім того, передбачене допустиме відхилення фактичної встановленої потужності об'єкта в межах 10% величини потужності, щодо якого переможець аукціону набув право на підтримку. Це пов'язано із складністю забезпечити повну відповідність встановленої потужності об'єкта енергетики обсягу квоти, яку набув переможець за підсумками аукціону через технічні особливості генеруючого обладнання.
ТЕГИ
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
