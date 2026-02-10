Енергоатом відкинув ідею спільної експлуатації ЗАЕС з РФ.

У компанії «Енергоатом», яка є оператором нині окупованої Запорізької АЕС, відкинули ідею використання станції спільно з росіянами.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтонюк, передає журналіст hromadske.

«Політики, мабуть, обговорюють таке питання. Але з погляду технічних спеціалістів та "Енергоатому" як оператора всіх атомних станцій України - це неможливо», - сказав він.

Він пояснив, що лише Україна має ліцензії на всі елементи ЗАЕС - починаючи від реактора й закінчуючи системами управління.

«Те, що росія намагається сама собі видати якусь ліцензію, - це абсурд, тому що не маючи ні проєктів, ні ліцензії на американське ядерне паливо... - від них це політичне рішення», - сказав він.

«Поділ» ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський зазначав, що представники США пропонують спільне використання окупованої росією ЗАЕС «на трьох» - США, Україною та рф.

«росіяни вважають, що вони все одно зроблять так, що ЗАЕС буде експлуатуватися ними. Вони будуть прив'язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту. Вони говоритимуть: відновімо дамбу, дайте нам запустити електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління», - пояснив Зеленський.

За його словами, американська сторона пропонує поділ ЗАЕС «33% на 33% на 33%», де американці - головний менеджер спільного підприємства.

Однак для України «це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично». Тож представники України пропонують «компромісну» пропозицію: ЗАЕС експлуатуватиметься спільним підприємством, до складу якого входять США та Україна. 50% виробленої електроенергії отримуватиме Україна, а ще щодо 50% США визначатимуться самостійно.

За словами Зеленського, для нормального функціонування ЗАЕС потрібно також відновити Каховську ГЕС і саму станцію. Відповідно до українського бачення, Каховська дамба й гідроелектростанція може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою. Але щоб це все відбулось та функціонувало безпечно - Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, а також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані.