Енергоатом відкинув ідею спільної експлуатації ЗАЕС з РФ.

У компанії «Енергоатом», яка є оператором нині окупованої Запорізької
АЕС, відкинули ідею використання станції спільно з росіянами.
Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтонюк, передає журналіст hromadske.
«Політики,
мабуть, обговорюють таке питання. Але з погляду технічних спеціалістів
та "Енергоатому" як оператора всіх атомних станцій України -
це неможливо», - сказав він.
Він пояснив, що лише Україна має ліцензії на всі елементи ЗАЕС - починаючи від реактора й закінчуючи системами управління.
«Те,
що росія намагається сама собі видати якусь ліцензію, - це абсурд, тому
що не маючи ні проєктів, ні ліцензії на американське ядерне паливо...
- від них це політичне рішення», - сказав він.
«Поділ» ЗАЕС
Президент Володимир Зеленський зазначав, що представники США пропонують спільне використання окупованої росією ЗАЕС «на трьох» - США, Україною та рф.
«росіяни
вважають, що вони все одно зроблять так, що ЗАЕС буде експлуатуватися
ними. Вони будуть прив'язувати роботу цієї станції до гуманітарного
аспекту. Вони говоритимуть: відновімо дамбу, дайте нам запустити
електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм
управління», - пояснив Зеленський.
За його словами,
американська сторона пропонує поділ ЗАЕС «33% на 33% на 33%»,
де американці - головний менеджер спільного підприємства.
Однак для України «це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично». Тож представники України пропонують «компромісну» пропозицію:
ЗАЕС експлуатуватиметься спільним підприємством, до складу якого
входять США та Україна. 50% виробленої електроенергії отримуватиме
Україна, а ще щодо 50% США визначатимуться самостійно.
За словами
Зеленського, для нормального функціонування ЗАЕС потрібно також
відновити Каховську ГЕС і саму станцію. Відповідно до українського
бачення, Каховська дамба й гідроелектростанція може бути відтворена
як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною
структурою. Але щоб це все відбулось та функціонувало безпечно -
Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, а також Каховська
гідроелектростанція мають бути демілітаризовані.