$40 млн для енергосистеми України: Світовий банк надає фінансування.

Світовий банк спрямує для НЕК "Укренерго" до 40 мільйонів доларів допомоги на відновлення енергосистеми України. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль після розмови з керівною директоркою з питань операційної діяльності установи Анною Б'єрде у понеділок, 2 лютого.

"Домовилися про подальшу допомогу: Світовий банк планує спрямувати до 40 мільйонів доларів для "Укренерго" на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми. Ми продовжуємо спільну роботу над зміцненням енергетичної системи України", - написав Шмигаль у соцмережі Х .

Україна за тиждень отримала 38 тонн енергетичного обладнання

За інформацією Шмигаля, за минулий тиждень Україна отримала понад 38 тонн енергетичного обладнання зі Швейцарії, Німеччини, Данії, Австрії та Словаччини. На шляху до України генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання з Європейського Союзу, Литви, Австрії, Польщі, Фінляндії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, а також від Програми розвитку ООН (UNDP) та ЮНІСЕФ.

"Також майже 342 тонни допомоги вже передали з хабів міненерго операторам систем розподілу електроенергії, тепло- та енергогенеруючим підприємствам, компаніям нафтогазового комплексу, органам місцевого самоврядування", - зазначив міністр після засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

На Київщині тим часом запустили додаткові когенераційні установки. Як повідомив Шмигаль, Україна має домовленості з партнерами щодо постачання додаткових таких установок. "Завдання номер один - якомога більше додаткової генерації. Це пріоритет", - наголосив він.