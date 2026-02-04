Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.

Посольство США в Україні привітало угоду про першу поставку американського скрапленого природного газу (СПГ) до України в березні.

«З радістю чуємо новини про першу поставку американського СПГ до України через «Вертикальний коридор». Це є виграшною угодою для України та Америки, сповіщає про новий маршрут заміщення російського газу в Європі та демонструє, як американський бізнес підтримує енергетичну безпеку України», - йдеться у повідомленні посольства у соцмережі.

Напередодні агенція Reuters повідомила, що грецьке спільне підприємство Atlantic See LNG Trade підписало свою першу угоду на постачання американського скрапленого природного газу до України в березні. Зазначається, що вантаж американського СПГ досягне грецького СПГ-терміналу Ревітусса, а його доставка до української компанії «Нафтогаз» запланована на березень трубопроводом, що з'єднує Грецію з Україною через Болгарію, Румунію та Молдову.

У листопаді минулого року українська «Група Нафтогаз» домовилася з Atlantic See LNG Trade спільно розвивати постачання СПГ американського походження до Європи та України через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.

Проєкт «Вертикальний газовий коридор» -це ініціатива, що об'єднує зусилля кількох операторів газотранспортних систем Євросоюзу для реалізації спільного транзитного продукту та збільшення диверсифікованих обсягів газу для регіону центральної та східної ЄС. Коридор з'єднає LNG термінали Греції, Болгарію, Румунію та України.

Україна стикається з найгіршою енергетичною кризою воєнного часу, оскільки її енергетичний сектор руйнується через масовані російські удари та люті морози.

За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: США, ЄС
 

