Фінансові новини
- |
- 04.02.26
- |
- 20:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.
11:00 04.02.2026 |
Посольство США в Україні привітало угоду про першу поставку американського скрапленого природного газу (СПГ) до України в березні.
«З радістю чуємо новини про першу поставку американського СПГ до України через «Вертикальний коридор». Це є виграшною угодою для України та Америки, сповіщає про новий маршрут заміщення російського газу в Європі та демонструє, як американський бізнес підтримує енергетичну безпеку України», - йдеться у повідомленні посольства у соцмережі.
Напередодні агенція Reuters повідомила, що грецьке спільне підприємство Atlantic See LNG Trade підписало свою першу угоду на постачання американського скрапленого природного газу до України в березні. Зазначається, що вантаж американського СПГ досягне грецького СПГ-терміналу Ревітусса, а його доставка до української компанії «Нафтогаз» запланована на березень трубопроводом, що з'єднує Грецію з Україною через Болгарію, Румунію та Молдову.
У листопаді минулого року українська «Група Нафтогаз» домовилася з Atlantic See LNG Trade спільно розвивати постачання СПГ американського походження до Європи та України через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.
Проєкт «Вертикальний газовий коридор» -це ініціатива, що об'єднує зусилля кількох операторів газотранспортних систем Євросоюзу для реалізації спільного транзитного продукту та збільшення диверсифікованих обсягів газу для регіону центральної та східної ЄС. Коридор з'єднає LNG термінали Греції, Болгарію, Румунію та України.
Україна стикається з найгіршою енергетичною кризою воєнного часу, оскільки її енергетичний сектор руйнується через масовані російські удари та люті морози.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає через загострення ситуації на Близькому Сході.
|Держборг України перевищив 98% ВВП після зростання на $47 млрд за рік — Мінфін.
|Євробонди Метінвесту: пролонгація не погоджена, компанія шукає альтернативи.
|Мінфін відзвітував про розміщення ОВДП на суму понад ₴5,3 млрд.
|Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.
|Енергетична підтримка для бізнесу: Кабмін відкрив прийом заявок на нульові кредити та виплати ФОП.
Бізнес
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.