«Гарантований покупець» відзвітував про ₴54+ млрд виплат за «зеленим» тарифом.

За остаточними даними, у період із 1 січня по 31 грудня 2025 року ДП "Гарантований покупець" сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 54,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в інфографіці компанії.

Зокрема, "Гарантований покупець" сплатив виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 46,52 млрд грн за електроенергію, придбану у 2025 році. За електрику, придбану в 2024 році, виплачено 4,83 млрд грн, придбану в 2023 році - 1,58 млрд грн. Крім того, компанія виплатила 1,35 млрд грн за 2022 рік та 0,02 млрд грн - за 2021-й.

Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" з виробниками "зеленої" енергії становить: за 2025 рік - 96,2%, за 2024 рік - 89,3%, за 2023 рік - 99,3%, за 2022 рік - 67%.

Загалом у 2025 році "Гарантований покупець" придбав 6,521 млн МВт-год. електроенергії з ВДЕ. Найбільшу частку в загальному обсязі придбаної електроенергії - 92,49% - становить сонячна енергія. Частка енергії вітру становить 2,81%, біоенергії - 2,73%, гідроенергетики - 1,97%.