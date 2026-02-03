Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розширює імпорт газу: у березні стартують поставки з Греції.

Компанія Atlantic See LNG Trade минулого тижня, 30 січня, підписала першу угоду про постачання американського зрідженого природного газу (LNG) в Україну. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

За умовами контракту, британська BP виступає постачальником, а український Нафтогаз - покупцем.

Перша партія LNG прибуде на грецький термінал на острові Ревітуса, звідки газ буде доставлено в Україну в березні 2026 року.

Максимальний обсяг постачань може сягнути 1 млн МВт-год (приблизно 100 млн кубометрів), залежно від пропускної спроможності газотранспортних систем країн-транзитерів

Газ транспортуватиметься так званим Маршрутом 1 через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову.

"З цією угодою "вертикальний коридор" стає реальністю та відкриває шлях, який не лише зміцнить енергетичну безпеку Європи, а й принесе значні вигоди грецькій економіці", - заявив гендиректор Atlantic See LNG Trade Александрос Ексархос.

Atlantic See LNG Trade - це спільне підприємство грецької групи Aktor (60%) та Depa Commercial (40%), створене в листопаді 2025 року. Компанія має довгострокову угоду з американською Venture Global на постачання LNG з 2030 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9697
  0,1584
 0,37
EUR
 1
 50,9062
  0,1163
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6045  0,05 0,12 43,1686  0,06 0,14
EUR 50,6724  0,18 0,36 51,4141  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,27 0,62 43,1150  0,27 0,62
EUR 50,9435  0,03 0,07 50,9620  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес