Україна розширює імпорт газу: у березні стартують поставки з Греції.

Компанія Atlantic See LNG Trade минулого тижня, 30 січня, підписала першу угоду про постачання американського зрідженого природного газу (LNG) в Україну. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

За умовами контракту, британська BP виступає постачальником, а український Нафтогаз - покупцем.

Перша партія LNG прибуде на грецький термінал на острові Ревітуса, звідки газ буде доставлено в Україну в березні 2026 року.

Максимальний обсяг постачань може сягнути 1 млн МВт-год (приблизно 100 млн кубометрів), залежно від пропускної спроможності газотранспортних систем країн-транзитерів

Газ транспортуватиметься так званим Маршрутом 1 через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову.

"З цією угодою "вертикальний коридор" стає реальністю та відкриває шлях, який не лише зміцнить енергетичну безпеку Європи, а й принесе значні вигоди грецькій економіці", - заявив гендиректор Atlantic See LNG Trade Александрос Ексархос.

Atlantic See LNG Trade - це спільне підприємство грецької групи Aktor (60%) та Depa Commercial (40%), створене в листопаді 2025 року. Компанія має довгострокову угоду з американською Venture Global на постачання LNG з 2030 року.



