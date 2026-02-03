Фінансові новини
Міненерго повідомило про рекордні добові обсяги імпорту електроенергії з ЄС у січні.
12:21 02.02.2026
У січні був рекордний обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.
«41,987 ГВт*год - рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит», - йдеться у повідомленні.
У Міненерго додають, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів.
Це стало можливим завдяки розширенню пропускної здатності - у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E, додають у міністерстві.
Імпорт електроенергії з ЄС у січні відбувався на тлі чергових російських атак, після яких через ситуацію в енергосистемі запровадили режим надзвичайної ситуації. Найскладніша ситуація - в Києві й на Київщині.
