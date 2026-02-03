Міненерго повідомило про рекордні добові обсяги імпорту електроенергії з ЄС у січні.

У січні був рекордний обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

«41,987 ГВт*год - рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит», - йдеться у повідомленні.

У Міненерго додають, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів.

Це стало можливим завдяки розширенню пропускної здатності - у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E, додають у міністерстві.

Імпорт електроенергії з ЄС у січні відбувався на тлі чергових російських атак, після яких через ситуацію в енергосистемі запровадили режим надзвичайної ситуації. Найскладніша ситуація - в Києві й на Київщині.