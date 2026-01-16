Доходи Росії від нафти й газу скоротилися до найнижчого рівня за п’ять років — Bloomberg

Доходи Росії від нафтогазової галузі, яка має ключове значення для фінансування війни проти України, у 2025 році впали до найнижчого рівня за п'ять років через здешевлення сирої нафти та скорочення поставок газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство фінансів РФ заявило, що минулого року до держбюджету надійшло 8,48 трлн рублів податків на нафту й газ, тобто $108 млрд. Це на 24% менше, ніж у 2024 році, і найнижчий показник з початку десятиліття.

Росія, яка входить до трійки найбільших світових виробників нафти та має найбільші у світі запаси газу, значною мірою залежить від податкових надходжень з цих секторів для наповнення держскарбниці.

Щоб компенсувати розрив між доходами та видатками, уряд РФ використав понад половину Фонду національного добробуту ‒ фінансової "подушки" від економічних шоків ‒ і звернувся до дорогих запозичень, на погашення яких знадобляться роки.

Доходи від продажу нафти скоротилися більш ніж на 22% рік до року, опустившись до 7,13 трлн рублів і досягнувши мінімуму з 2023 року. Побоювання щодо надлишку пропозиції на світовому ринку сирої нафти та значні знижки на російські барелі через західні санкції погіршили ситуацію для бюджету.

Офіційні дані свідчать, що середня ціна Urals ‒ основної експортної суміші Росії ‒ для цілей оподаткування у 2025 році становила $57,65 за барель, що на 15% менше, ніж попереднього року.

Після того, як в листопаді США внесли до санкційного списку двох великих російських виробників ‒ ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", ‒ знижка Urals до Brent зросла приблизно до $27 за барель при експорті.

Зміцнення рубля теж зменшило доходи в нацвалюті. У 2025 році рубль торгувався в середньому по 85,67 за долар, що на 6,4% більше, ніж у 2024 році. Комбінація дешевшої Urals і сильнішого рубля призвела до того, що бюджет отримував менше рублів за кожен добутий і проданий барель.

Податки з газової промисловості знизилися більш ніж на 30%, до 1,35 трлн рублів ‒ це найнижчий показник з пандемічного 2020 року.

Росія, яка колись була найбільшим постачальником природного газу до Європи, після початку війни поступово втратила майже всіх своїх клієнтів у регіоні.

З січня 2025 року постачання російського газу до Європи через Україну припинилося через завершення транзитної угоди, що залишило ПАТ "Газпром" з обмеженою кількістю маршрутів на захід. Хоча Росія нарощує експорт газу до Китаю, ці поставки не здатні повністю замінити втрачений європейський ринок.



