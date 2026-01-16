Шмигаль звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зовнішню підсвітку

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль закликав бізнес вимкнути все зовнішнє освітлення.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремо звертаюся до бізнесу із проханням вимкнути зовнішню рекламу, вивіски, підсвітки, екрани. Якщо ви маєте зайву енергію - віддайте її краще людям. Це найважливіше", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз проводиться інвентаризація та перерозподіл наявних ресурсів. Крім того, уряд працює із міжнародними партнерами для залучення додаткової гуманітарної та технічної допомоги - у першу чергу, генераторів, накопичувачів енергії, елементів живлення, трансформаторів.