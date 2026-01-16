Авторизация

Шмигаль звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зовнішню підсвітку

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль закликав бізнес вимкнути все зовнішнє освітлення.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремо звертаюся до бізнесу із проханням вимкнути зовнішню рекламу, вивіски, підсвітки, екрани. Якщо ви маєте зайву енергію - віддайте її краще людям. Це найважливіше", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз проводиться інвентаризація та перерозподіл наявних ресурсів. Крім того, уряд працює із міжнародними партнерами для залучення додаткової гуманітарної та технічної допомоги - у першу чергу, генераторів, накопичувачів енергії, елементів живлення, трансформаторів.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

