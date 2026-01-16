Фінансові новини
- |
- 16.01.26
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зовнішню підсвітку
12:17 16.01.2026 |
Перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль закликав бізнес вимкнути все зовнішнє освітлення.
Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Окремо звертаюся до бізнесу із проханням вимкнути зовнішню рекламу, вивіски, підсвітки, екрани. Якщо ви маєте зайву енергію - віддайте її краще людям. Це найважливіше", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що зараз проводиться інвентаризація та перерозподіл наявних ресурсів. Крім того, уряд працює із міжнародними партнерами для залучення додаткової гуманітарної та технічної допомоги - у першу чергу, генераторів, накопичувачів енергії, елементів живлення, трансформаторів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Георгієва: для фінансування МВФ Україні достатньо внести законопроєкт про ПДВ для ФОПів
|Шмигаль звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зовнішню підсвітку
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Світло та тепло цієї зими: причини труднощів і прогноз полегшення
|Україна може отримати нову програму МВФ у лютому за умови змін у податковому законодавстві
|Через обстріли РФ Україна скликає міжнародну енергетичну коаліцію
Бізнес
|Експорт чипів NVIDIA H200 до КНР відтепер підпадає під нові обмеження США
|Міноборони США впроваджує Grok — чат-бот компанії Маска — у власні платформи
|Google розпочне розробку і виробництво смартфонів Pixel у В'єтнамі - ЗМІ
|Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні