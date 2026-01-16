Фінансові новини
- |
- 16.01.26
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через обстріли РФ Україна скликає міжнародну енергетичну коаліцію
11:12 16.01.2026 |
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МЗС спільно із Міністерством енергетики скликає енергетичний "Рамштайн".
Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".
Сибіга заявив, що таке рішення було ухвалене на доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.
"Разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", - заявив він.
Відтак глава МЗС зазначив, що Україна перебуває у постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання коштом фонду.
Зазначимо, внаслідок систематичних ударів РФ по критичній інфраструктурі, президент Володимир Зеленський заявив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.
Також він розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.
У понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Світло та тепло цієї зими: причини труднощів і прогноз полегшення
|Україна може отримати нову програму МВФ у лютому за умови змін у податковому законодавстві
|Через обстріли РФ Україна скликає міжнародну енергетичну коаліцію
|У 2025 році середня зарплата в Україні зросла на 8,3%
|Україна отримає £20 млн від Великої Британії на енергетичну безпеку в річницю 100-річного партнерства
Бізнес
|Міноборони США впроваджує Grok — чат-бот компанії Маска — у власні платформи
|Google розпочне розробку і виробництво смартфонів Pixel у В'єтнамі - ЗМІ
|Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|FT: "п’ять-шість компаній" спричинять подорожчання комп’ютерів і смартфонів у 2026 році