Через обстріли РФ Україна скликає міжнародну енергетичну коаліцію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МЗС спільно із Міністерством енергетики скликає енергетичний "Рамштайн".

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що таке рішення було ухвалене на доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

"Разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", - заявив він.

Відтак глава МЗС зазначив, що Україна перебуває у постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання коштом фонду.

Зазначимо, внаслідок систематичних ударів РФ по критичній інфраструктурі, президент Володимир Зеленський заявив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.

Також він розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.

У понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".