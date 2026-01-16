Підключення розподіленої генерації до енергомереж стане простішим — рішення Нацкомісії

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила зміни, котрі мають спростити процедури приєднання до мережі та виходу на ринок виробників електроенергії з об'єктів розподіленої генерації.

Як ідеться в повідомленні Нацкомісії, зміни покликані суттєво прискорити введення нових генерувальних потужностей в енергетичну систему України.

Віднині, якщо власник або користувач генерувальної установки не може забезпечити обмін технологічною інформацією в режимі реального часу для генерувальних одиниць типу B, він може скористатися процедурою отримання відступів. Для цього потрібно звернутися до "Укренерго" із запитом на звільнення від виконання окремих технічних вимог Кодексу системи передачі.

У НКРЕКП уточнили, що строк розгляду відповідного запиту та реєстрації наданого відступу становитиме 3 робочі дні.

Що змінюється

Як розповіли в Нацкомісії, ухваленою постановою, зокрема, передбачено:

зменшення кількості етапів, необхідних для введення в роботу об'єктів розподіленої генерації;

оптимізацію договірних процедур на ринку електроенергії - замість кількох звернень суб'єкт господарювання подає одну заяву до оператора системи передачі для укладення одразу трьох договорів, необхідних для початку діяльності;

удосконалення вимог до укладення договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з виробниками електроенергії, які планують здійснювати виробництво на об'єктах розподіленої генерації з генеруючими одиницями типу B.

Куди звертатися

Також для підтримки учасників ринку та забезпечення прозорості процедур "Укренерго" на своєму офіційному сайті розмістило інструкцію, контактні дані відповідальних підрозділів, а також покроковий алгоритм дій із вичерпними роз'ясненнями та переліком документів, необхідних для укладення договорів і початку роботи генерувальних установок на ринку електричної енергії.

Для підвищення якості комунікації передбачено впровадження "Укренерго" спеціалізованих каналів підтримки потенційних виробників, визначення відповідальних працівників для надання консультацій.

Окрім того, передбачено організацію роботи за принципом "єдиного вікна", що дозволить комплексно проходити всі етапи запуску генерувальних установок без необхідності звернення до різних структурних підрозділів.

Децентралізація потужностей

Як повідомлялося, в Україні минулого року ввели в експлуатацію понад 450 МВт додаткових децентралізованих генерувальних потужностей.

Перед тим Національна комісія, що здійснює регулюванні в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру приєднання до газорозподільних систем блочно-модульних котелень.

До того повідомлялося, що Кабінет Міністрів спростив публічні закупівлі теплових насосів, котельних та обладнання до них.