Міненерго скасувало власний наказ про призначення гендиректора "Оператора ринку" електроенергії
11:58 13.01.2026 |
Міністерство енергетики скасувало власний наказ про призначення Олександра Гавви гендиректором державної компанії "Оператор ринку" на новий термін.
Згідно із наказом Міненерго №6 від 6 січня, Гавву було призначено гендиректором на новий трирічний строк з 19 січня. Однак вже 8 січня своїм наказом №10 попереднє рішення було скасовано, повідомляється у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).
За даними джерел агентства Інтерфакс-Україна, питання призначення керівника "Оператора ринку" вирішили відкласти до призначення нового міністра енергетики. Очікується, що Верховна Рада розгляне призначення на цю посаду Дениса Шмигаля 14 січня.
Як повідомлялося, Олександр Гавва очолює компанію "Оператор ринку" з кінця 2021 року, з 19 січня 2023 року по теперішній час обіймає посаду генерального директора. Тоді рішення про його призначення ухвалювала наглядова рада компанії.
Однак наразі повноваження та функції загальних зборів АТ "Оператор ринку" здійснює Міністерство енергетики. Водночас триває відбір 3 незалежних членів та 2 представників держави в наглядову раду "Оператор ринку". У першої групи членів наглядової ради закінчився термін контракту, представники держави були звільнені після оприлюднення НАБУ матеріалів операції "Мідас" в межах оновлення наглядових рад державних енергетичних компаній.
АТ "Оператор ринку" було створене у 2019 році на базі ДП "Енергоринок". Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) та внутрішньодобовому ринку (ВСР).
