Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Альтернативна енергетика: у Раді хочуть удосконалити конкурентні умови виробництва

Комітет з питань енергетики розглянув у проєкт закону про внесення змін до законодавства для удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 6 січня 2026 року розглянув у повторному другому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", - говориться у повідомленні.

За результатами розгляду комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,5634
  0,1426
 0,34
EUR
 1
 49,7992
  0,2856
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5700  0,15 0,35 42,6000  0,15 0,35
EUR 49,8620  0,29 0,58 49,8846  0,29 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес