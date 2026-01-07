Альтернативна енергетика: у Раді хочуть удосконалити конкурентні умови виробництва

Комітет з питань енергетики розглянув у проєкт закону про внесення змін до законодавства для удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 6 січня 2026 року розглянув у повторному другому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", - говориться у повідомленні.

За результатами розгляду комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.