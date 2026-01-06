Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Запаси газу в ПСГ ЄС нижчі за 60%, температура досягає мінімуму за останні 15 років

Температура повітря в Європі, згідно з актуальним прогнозом погоди, в першу половину січня цього року опуститься до найнижчих значень за останні півтора десятка років.

У цих умовах надійність роботи енергетичної системи підтримується насамперед ресурсом підземних сховищ газу як найбільш гнучкого і найбільш наближеного до місць споживання джерела.

За перші чотири дні січня середня витрата газу з ПСГ ЄС удвічі перевищила середній показник за ті самі дні за останні п'ять років. Попереду - подальше похолодання і повернення від свят до робочих днів із повноцінним промисловим попитом.

Цього року Європа увійшла в опалювальний сезон із неповними ПСГ (бо пам'ятає про стабільну роботу в попередні досить м'які зими). Нинішній погодний "віраж" газова галузь регіону проходитиме з підвищеним рівнем ризику. А необхідність заповнити витрачені запаси ЄС буде додатковим фактором попиту на світовому ринку весь прийдешній рік.

Середній рівень запасів газу в підземних сховищах Європи опустився до 59,83% за підсумками газової доби 4 січня (на ранок понеділка), свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Поточний рівень запасів на 13 процентних пунктів нижчий, ніж у середньому за останні п'ять років. Наразі ПСГ Європи випереджають звичайний темп витрати запасів приблизно на три тижні. За історію спостережень GIE гіршим на цю саму дату показник був лише 2022 року.

Рік у Європі починається з вельми суворих для статистики регіону температур. До кінця першої половини січня 2026 року (горизонт якісного прогнозування погодних явищ) температура повітря очікується на 5 градусів Цельсія нижчою за кліматичну норму і на 4 градуси морознішою за торішню. Найхолодніші за останній час температури відзначалися півтора десятка років тому - у січні 2010 року.

У січні 2026 року імпорт СПГ може скласти 9,4 млн тонн, що на 17% вище, ніж роком раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

