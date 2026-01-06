Фінансові новини
06.01.26
06:21
- RSS
Через атаки РФ упродовж тижня зафіксували понад 100 пошкоджень енергооб'єктів
13:39 05.01.2026 |
Упродовж тижня 29 грудня - 4 січня зафіксовано понад 100 пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури через російські атаки.
Про це повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики Олександр В'язовченко, передає Укрінформ.
"Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження мереж унаслідок бойових дій. При цьому майже 20 разів ворог бив цілеспрямовано по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав В'язовченко.
Він заначив, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Відновлення електропостачання таких споживачів ускладнене постійними обстрілами.
Заступник міністра також повідомив, що під атаку дроном потрапила бригада Харківобленерго, яка виконувала відновлювальні роботи. Постраждалих немає.
На Донеччині у ніч на 5 счня був атакований об'єкт генерації.
