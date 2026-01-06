В Україні минулого року ввели в експлуатацію 762 МВт розподіленої газової генерації

Комунальними підприємствами, приватними та державними компаніями в Україні за 2025 рік введено 762 МВт нової газової генерації.

Як розповіли в Міністерстві енергетики, розбудова децентралізованої енергосистеми є одним із ключових пріоритетів України в умовах війни.

Розподілена генерація включає в себе як газову генерацію, так і об'єкти відновлюваних джерел енергії, які приєднані до систем розподілу, а також накопичувачі енергії Energy Storage.

"Наразі найбільша кількість станцій побудована домогосподарствами. Це сонячні електростанції, які мають потужність від 5 до 30 кВт та реалізуються за моделлю "зеленого" тарифу або моделлю активного споживача із отриманням державної підтримки в рамках державної програми безвідсоткових кредитів", - зазначили в Міненерго.

При цьому бізнес, державні та комунальні установи реалізують проєкти, які залежать від обсягів власного споживання. У цих сегментах переважають сонячні електростанції та когенераційні установки потужністю від 100 кВт до 2 МВт.

"Ми продовжуємо активно співпрацювати з міжнародними донорами, зокрема через Фонд підтримки енергетики України, для реалізації якомога більшої кількості проєктів та посилення стійкості української енергосистеми", - наголосили в Міненерго.

Як повідомлялося, імпорт в Україну електрогенераторних установок та обертових електричних перетворювачів у січні-жовтні 2025 року зріс у 3,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року і досяг $1,4 млрд.

Найбільші обсяги імпорту припадали на Румунію (19,5% від загального експорту цієї продукції, або $272,1 млн), Чехію (18,2%, $254,6 млн) та Польщу (12,6%, $175,3 млн). Для порівняння, у минулому році лідерами за поставками були Китай ($88,3 млн), Туреччина ($80,6 млн) та Чехія ($54,6 млн), повідомляє Інтерфакс-Україна.





У жовтні імпорт цього обладнання зріс на 89,3% порівняно з жовтнем 2024 року - до $187,8 млн, хоча цей показник на 2% поступається вересневому значенню.