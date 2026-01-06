Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 06:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні минулого року ввели в експлуатацію 762 МВт розподіленої газової генерації
14:18 05.01.2026 |
Комунальними підприємствами, приватними та державними компаніями в Україні за 2025 рік введено 762 МВт нової газової генерації.
Як розповіли в Міністерстві енергетики, розбудова децентралізованої енергосистеми є одним із ключових пріоритетів України в умовах війни.
Розподілена генерація включає в себе як газову генерацію, так і об'єкти відновлюваних джерел енергії, які приєднані до систем розподілу, а також накопичувачі енергії Energy Storage.
"Наразі найбільша кількість станцій побудована домогосподарствами. Це сонячні електростанції, які мають потужність від 5 до 30 кВт та реалізуються за моделлю "зеленого" тарифу або моделлю активного споживача із отриманням державної підтримки в рамках державної програми безвідсоткових кредитів", - зазначили в Міненерго.
При цьому бізнес, державні та комунальні установи реалізують проєкти, які залежать від обсягів власного споживання. У цих сегментах переважають сонячні електростанції та когенераційні установки потужністю від 100 кВт до 2 МВт.
"Ми продовжуємо активно співпрацювати з міжнародними донорами, зокрема через Фонд підтримки енергетики України, для реалізації якомога більшої кількості проєктів та посилення стійкості української енергосистеми", - наголосили в Міненерго.
Як повідомлялося, імпорт в Україну електрогенераторних установок та обертових електричних перетворювачів у січні-жовтні 2025 року зріс у 3,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року і досяг $1,4 млрд.
Найбільші обсяги імпорту припадали на Румунію (19,5% від загального експорту цієї продукції, або $272,1 млн), Чехію (18,2%, $254,6 млн) та Польщу (12,6%, $175,3 млн). Для порівняння, у минулому році лідерами за поставками були Китай ($88,3 млн), Туреччина ($80,6 млн) та Чехія ($54,6 млн), повідомляє Інтерфакс-Україна.
У жовтні імпорт цього обладнання зріс на 89,3% порівняно з жовтнем 2024 року - до $187,8 млн, хоча цей показник на 2% поступається вересневому значенню.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
|Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Скільки коштує бензин та інше паливо на АЗС 5 січня
|Гетманцев заявив, що за рік сума виторгів через касові апарати збільшилася на 30%.
|Перший транш позики ЄС для України у розмірі 90 млрд євро очікується у II кварталі 2026 року.
|Обсяг митних платежів, перерахованих до бюджету у грудні, сягнув ₴75 мільярдів.
|Строки подання річної звітності для СПФМ продовжено на два тижні — до 25 січня, повідомили в Мінфіні.
|Протягом року через систему OpenMarket реалізовано активи на загальну суму, що перевищує 2 мільярди гривень, інформує Міністерство юстиції.
|PwC переглянула стратегію щодо криптовалют на тлі нового регулювання у США
Бізнес
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році
|Найзаможніші люди заробили рекордні $2,2 трильйона за рік: перелік лідерів та невдах
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|VW обіцяв ID. Polo за €25 000, але його появу доведеться зачекати