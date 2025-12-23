Україна запустила два нові маршрути імпорту газу

Україна спільно з сусідніми країнами запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу - Route 2 та Route 3 у рамках ініціативи "Вертикальний коридор". Регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції схвалили відповідні спільні продукти бронювання потужностей, передає консалтингова компанія ExPro.

Перші аукціони за новими маршрутами відбулися в понеділок, 22 грудня 2025 року. На аукціонах пропонувалися місячні потужності для імпорту газу з Греції до України на січень 2026 року.

За підсумками торгів жодна з компаній не забронювала ці потужності для постачання природного газу. Імовірною причиною стала обмеженість часу на підготовку, адже відповідні продукти були затверджені лише за кілька днів до проведення аукціонів.

Усі оператори погодили 25% знижку від стандартного місячного тарифу, тоді як ICGB та "Оператор ГТС України" надали 46% знижку - найвищу в регіоні.

Пропозиція діятиме виключно для місячних продуктів і реалізовуватиметься через єдиний аукціон із фіксованою ціною. Як і у випадку з Route 1, номінації будуть можливі лише на вихід до України, без доступу до внутрішніх точок інших країн уздовж маршруту.

Route 2 призначений для постачання LNG з термінала Александруполіс до України. Маршрут стартує в точці Амфітріті. поблизу LNG-термінала Alexandroupolis, який обслуговує DESFA у Греції, далі проходить через інтерконектор Греція - Болгарія, територію Румунії та Молдови й завершується в Україні.

Route 3 призначений для імпорту азербайджанського газу до України. Маршрут стартує в точці з'єднання IGB (інтерконектор Греція - Болгарія) з TAP (Трансадріатичний газопровід), після чого пролягає тим самим коридором, що й Route 2, через Балкани до України.

Крім того, 22 грудня відбувся аукціон із бронювання потужностей за спільним продуктом Route 1 - з грецького LNG-термінала Ревіфуса до України, який функціонує з липня 2025 року.

До бронювання пропонувалося 4,89 млн куб. м потужностей на добу. Водночас жодна з компаній не забронювала ці обсяги для імпорту на січень.