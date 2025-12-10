Фінансові новини
Україна вже залучила €1,3 мільярда для екстрених закупівель газу - Міненерго
15:18 10.12.2025
Україна вже залучила 1,3 млрд євро міжнародної допомоги для екстрених закупівель газу взимку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Щодо додаткових обсягів газу, для екстрених зимових закупівель, Україні вже вдалося залучити майже 1,3 млрд євро міжнародної допомоги, з яких 127 млн євро надала Норвегія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із радницею-посланницею Посольства Норвегії в Україні Крістін Енстад.
Під час зустрічі сторони обговорили поточні потреби енергетичного сектору України, спричинені російськими атаками, та можливості масштабування допомоги від норвезьких колег у питаннях закупівлі газу, постачання обладнання для відновлення газової інфраструктури та систем генерації й розподілу електроенергії.
Внесок Норвегії у Фонд підтримки енергетики України становить понад 77 млн євро. За ці кошти реалізується низка проєктів розподіленої генерації на місцях, а також закуплено необхідне газоперекачувальне обладнання.
