Україна цілодобово імпортує електрику - Міненерго Україна цілодобово імпортує електрику - Міненерго

- 10.12.25
- 18:48
Україна цілодобово імпортує електрику - Міненерго
15:15 10.12.2025 |
У середу, 10 грудня, Україна здійснює імпорт електроенергії із Європи у кожній годині доби.
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник на брифінгу.
"Для часткового покриття дефіциту потужності, спричиненого російськими обстрілами, упродовж цієї доби здійснюється імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС. Постачання здійснюється у кожній годині доби", - сказав Колісник.
Він нагадав бізнесу про можливість направленого імпорту електрики в обсязі понад 60%, що має вберегти підприємства від відключень.
Колісник також зазначив, що Україна продовжує отримувати від партнерів гуманітарні вантажі із обладнанням для відновлення енергооб'єктів.
