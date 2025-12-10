Авторизация

Міненерго: в Україні 3500 підстанцій середньої напруги, захистити всі фізично неможливо

Україна фізично не може захистити усі підстанції від російських ударів, сказав у вівторок на форумі Energy Security Dialogue 2025 заступник міністра енергетики Роман Андарак.

"Якщо ми можемо захистити ключові підстанції Укренерго, яких до сотні, то захистити 3500 підстанцій середньої напруги просто неможливо фізично", - цитує Андарака агентство "Інтерфакс-Україна".

Андарак додав, що йдеться про постійну гонку озброєнь, і те, що було релевантно раніше, може втратити свою актуальність.

"Лише у співпраці з партнерами, науковцями, суспільством можемо щось зробити", - зазначив заступник міністра.

Він звернув увагу, що стосовно ремонтів "справа навіть не в грошах", а в термінах виготовлення того чи іншого обладнання.

Андарак також наголосив, що РФ почала посилювати атаки на енергетиків.

"Ворог зрозумів, що люди це наша основна цінність, і ми бачимо посилення атак на працівників енергокомпаній, на ремонтні бригади, в тому числі повторні атаки, коли люди намагаються допомогти", - сказав заступник міністра.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

