Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада подовжила ПДВ-пільгу на імпорт електрообладнання

Верховна Рада подовжила пільгу на ПДВ для ввезення енергетичного обладнання для будівництва розподіленої генерації на період 2026-2028 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Фейсбуці.

"Сьогодні проголосували ПДВ-пільгу на імпорт енергетичного обладнання на 2026-2028 роки. Це стосується обладнання для вітроелектростанцій, сонячних електростанцій, установок зберігання енергії, газопоршневої та газотурбінної генерації", - написав депутат.

Він зазначив, що це сприятиме більшим інвестиціям в енергетичний сектор та швидшому відновленню та розвитку енергосистеми.

Герус також додав, що відповідна правка була подана у законопроєкт №14097, який у середу був проголосований у другому читанні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2034
  0,1308
 0,31
EUR
 1
 49,2260
  0,0421
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,19 0,44 42,1500  0,19 0,44
EUR 49,1370  0,02 0,03 49,1550  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес