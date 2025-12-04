Рада подовжила ПДВ-пільгу на імпорт електрообладнання

Верховна Рада подовжила пільгу на ПДВ для ввезення енергетичного обладнання для будівництва розподіленої генерації на період 2026-2028 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Фейсбуці.

"Сьогодні проголосували ПДВ-пільгу на імпорт енергетичного обладнання на 2026-2028 роки. Це стосується обладнання для вітроелектростанцій, сонячних електростанцій, установок зберігання енергії, газопоршневої та газотурбінної генерації", - написав депутат.

Він зазначив, що це сприятиме більшим інвестиціям в енергетичний сектор та швидшому відновленню та розвитку енергосистеми.

Герус також додав, що відповідна правка була подана у законопроєкт №14097, який у середу був проголосований у другому читанні.



