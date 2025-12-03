Фінансові новини
Регулятор схвалив проєкт підвищення газових тарифів на розподіл
14:10 03.12.2025
Нацрегулятор з питань енергетики схвалив проєкти постанов про поетапне підвищення тарифів на розподіл природного газу для операторів газорозподільних мереж з 2026 року.
Про це повідомляє ExPro.
Після оприлюднення документів на сайті регулятора розпочнеться обговорення, за підсумками якого до кінця 2025 року планують ухвалити остаточні тарифи. Підвищення пропонують у два етапи - з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.
У середньому тарифи на розподіл газу в Україні можуть зрости на 76% з 1 квітня 2026 року. Водночас тарифи для побутових споживачів залишаться без змін через дію мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану.
Найнижчий тариф залишатиметься у Харківської міської філії "Газорозподільні мережі України" - 0,65 грн/кубометр без ПДВ з 1 січня та 0,78 грн/кубометр з 1 квітня (зростання на 80%).
Найвищий - у ПрАТ "Гадячгаз": 3,16 грн/кубометр з 1 січня та 3,95 грн/кубометр з 1 квітня (зростання на 98%).
Найбільше підвищення закладене для Дніпропетровської філії ГРМУ - до 3,66 грн/кубометр з 1 квітня 2026 року (у 2,9 раза вище за чинний тариф), найменше - для Закарпатської філії ГРМУ, де тариф має зрости до 2,48 грн/кубометр (на 25%).
У "Газорозподільних мережах України" заявили, що підвищення дозволить частково компенсувати наявні збитки та забезпечити стабільну роботу мереж.
