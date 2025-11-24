Фінансові новини
У Києві вже цього року запрацюють шість міні-ТЕЦ. Для них будується захист, – Кличко
09:03 24.11.2025 |
У Києві впроваджується модель розподіленої когенерації, щоб зміцнити виробничі потужності міста й забезпечити додаткові обсяги електроенергії для критичної інфраструктури.
Як заявив мер Києва Віталій Кличко, це унікальний проєкт із точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України. Подібний досвід реалізації навряд чи мають інші країни.
"Ми говоримо про більш маневрену та гнучку систему ТЕЦ або міні-ТЕЦ (теплоелектроцентралей). Це невеликі, порівняно з існуючими нашими гігантами, об'єкти когенерації, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію. У нашому випадку локальність, тобто розподіленість у різних районах цих міні-ТЕЦ, - одна з їх ключових переваг", - розповів Кличко.
Таким чином, за його словами, це ускладнює мету ворога, який намагається максимально пошкодити енергосистему України.
