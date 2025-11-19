Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка

Кабінет Міністрів України вважає за необхідне змінити склад членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після того, як Національне антикорупційне бюро встановило серед учасників схеми "Мідас" члена НКРЕКП Сергія Пушкара.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у Верховній Раді під час розгляду питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук 19 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що в світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП мали б теж піти зі своїх посад як із незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", - сказав Качка.

За його словами, НКРЕКП є незалежним органом, який має реалізовувати свою незалежність як авторитетний орган перед суб'єктами ринку, перед споживачами і перед парламентом.

"Такі факти, які оприлюднені, нівелюють цю незалежність як таку. Тому очевидно, що це якісні характеристики тих людей і склад НКРЕКП має бути змінено", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/n3585877
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес