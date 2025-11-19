Фінансові новини
19.11.25
- 21:27
RSS
мапа сайту
Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка
20:19 19.11.2025 |
Кабінет Міністрів України вважає за необхідне змінити склад членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після того, як Національне антикорупційне бюро встановило серед учасників схеми "Мідас" члена НКРЕКП Сергія Пушкара.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у Верховній Раді під час розгляду питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук 19 листопада, передає Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що в світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП мали б теж піти зі своїх посад як із незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", - сказав Качка.
За його словами, НКРЕКП є незалежним органом, який має реалізовувати свою незалежність як авторитетний орган перед суб'єктами ринку, перед споживачами і перед парламентом.
"Такі факти, які оприлюднені, нівелюють цю незалежність як таку. Тому очевидно, що це якісні характеристики тих людей і склад НКРЕКП має бути змінено", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/n3585877
Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Уряд призначив в.о. міністра енергетики
В Україні оприлюднять дані про вартість захисних робіт на об'єктах критичної інфраструктури
Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка
Уряд перезапускає ринок державних лотерей - Свириденко
Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель
Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
Ссередня ціна на бензин марки А-95 залишилася на рівні 58,51 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 7 коп. до 58,33 грн/л
Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM