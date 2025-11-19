Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка

Кабінет Міністрів України вважає за необхідне змінити склад членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після того, як Національне антикорупційне бюро встановило серед учасників схеми "Мідас" члена НКРЕКП Сергія Пушкара.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у Верховній Раді під час розгляду питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук 19 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що в світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП мали б теж піти зі своїх посад як із незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", - сказав Качка.

За його словами, НКРЕКП є незалежним органом, який має реалізовувати свою незалежність як авторитетний орган перед суб'єктами ринку, перед споживачами і перед парламентом.

"Такі факти, які оприлюднені, нівелюють цю незалежність як таку. Тому очевидно, що це якісні характеристики тих людей і склад НКРЕКП має бути змінено", - наголосив він.