Україна та Греція підписали документ щодо постачання газу - транзит забезпечать ГТС п'яти країн

Україна та Греція підписали документ щодо постачання газу - транзит забезпечать ГТС п'яти країн

 

НАК «Нафтогаз України» та грецька державна компанія DEPA Commercial у неділю, 16 листопада, підписали Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період у рамках зустрічі Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

«Наші домовленості з Грецією сьогодні - це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже. Дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити», - сказав Зеленський.

Зазначається, що документ підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас.

У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п'яти європейських країн.

Президент і Прем'єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості - отримання природного газу зі США через Грецію.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

