Україна та Греція підписали документ щодо постачання газу - транзит забезпечать ГТС п'яти країн

НАК «Нафтогаз України» та грецька державна компанія DEPA Commercial у неділю, 16 листопада, підписали Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період у рамках зустрічі Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

«Наші домовленості з Грецією сьогодні - це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже. Дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити», - сказав Зеленський.

Зазначається, що документ підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас.

У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п'яти європейських країн.

Президент і Прем'єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості - отримання природного газу зі США через Грецію.