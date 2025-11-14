Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Комітет Верховної Ради з питань енергетики і ЖКП підтримав подання прем'єр-міністра України Юлії Свириденко про звільнення з посади міністра енергетики Світлани Гринчук, яка також подала заяву про відставку, передає Енергореформа.

Відповідне рішення прийняте на засіданні комітету 14 листопада, яке транслювалося онлайн

"Дійсно мною було прийняте рішення щодо відставку, враховуючи, насамперед ту медійну ситуацію, яка склалася щодо корупційного скандалу в енергетичному секторі, щодо залучення мого імені, в тому числі, й щодо мого особистого життя. Бачу для себе неприпустимим залишатися на цій посаді", - сказала під час засідання комітету Гринчук.

"Що стосується моїх професійних якостей, то за час моєї роботи на посаді міністра, а перед цим заступника, кожен може оцінити і мої досягнення, і мої професійні якості, і ті результати, які були досягнуті. Мною не було прийнято жодного незаконного рішення, не виконано жодних доручень, крім безпосередніх мого керівництва", - наголосила Гринчук.

Голова енергокомітету Андрій Герус зазначив, звертаючсь до Гринчук, що у комітету з нею була "нормальна робота по законодавству, під час якої готувалися нормальні законопроєкти", останнім з яких є продовження на 2026 рік пільг на імпорт енергообладнання.

"Це велика історія (справ "Мідас" - ЕР), але в частині законодавства була професійна робота, ми від професійної лінії не відхилялися", - наголосив Герус.

Заступник голови енергокомітету Андрій Жупанин, якого, як і Геруса, розглядають, за даними джерел, на посаду глави Міненерго, зі свого боку подякував міністру за роботу над законом про market coupling в енергетиці й побажав "оговтатися, відновитися і знайти себе в кар'єрі".

Натомість, зокрема, нардеп Максим Хлапук нагадав міністру про внесення змін в статути "Укренерго" та ОГТСУ, які передбачали прийняття рішення про признання керівництва кваліфікованою, а не простою більшістю голосів, що фактично надало право блокуючого голосу членам наглядових рад-представників держави. Він звернув увагу, що досі голова ОГТСУ не був призначений (13 листопада уряд зупинив конкурс, через те, що Оксана Кривенко, яку підтримувало Міненерго Галущенка, а потім Гринчук на посаду, є фігурантом "Мідас" - ЕР).

Як повідомляла Енергореформа, під час засідання комітету Гринчук зазначила, що не було зовнішнього впливу на її роботу, в тому числі з боку фігурантів "Мідас".