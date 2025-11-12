Міністр економіки прокоментував розпуск наглядової ради «Енергоатому»

Уряд не втручався в діяльність наглядової ради компанії «Енергоатом», але останні події вимагають «невідкладної реакції», заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв 12 листопада. Таким чином він обґрунтував рішення розпустити наглядову раду компанії.

Соболєв пояснив, що наглядові ради створюються під конкретні завдання. Одне з них - «поступова, виважена розбудова» корпоративного управління, зовсім інше - «антикризовий менеджмент, особливо після резонансних розслідувань НАБУ».

«У 2023 році ми дали старт реформі корпоративного управління, за прозорим конкурсом обрали Наглядову раду «Енергоатома». Відповідно до реформи, саме вона має всю повноту важелів впливу - від призначення менеджменту до контролю діяльності. Уряд в її діяльність не втручався. Але останні події та факти, оприлюднені НАБУ, вимагають невідкладної реакції», - заявив міністр.

Соболєв пояснив рішення звільнити поточний склад ради необхідністю адаптації системи корпоративного управління до потреби в швидших рішеннях, антикризових механізмах і посиленій відповідальності.

«Розуміючи непричетність Наглядової Ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, ми розраховуємо на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період: передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску нового складу Ради», - каже він.

Урядовець визнав, що наглядова рада «запустила важливі процеси й допомогла сформувати основу сучасної системи управління». Він вказав на потребу забезпечити безперебійну роботу «Енергоатому». Для цього міністерство в консультаціях з партнерами з G7 подасть новий склад на затвердження уряду протягом тижня.

За словами Соболєва, Мінекономіки вже має радника - міжнародну компанію, яка допомагає з цим процесом. Триває аналіз списків кандидатів, зокрема й тих, хто брав участь у попередніх конкурсах. Міністр назвав головним критерієм здатність ухвалювати ефективні та швидкі рішення в кризових умовах.

Нова наглядова рада матиме мандат на перезапуск менеджменту компанії, повний аудит і «всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні фактів можливої корупції».

Напередодні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом» після початку розслідування щодо ймовірної корупції в енергетиці.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

11 листопада в НАБУ повідомили про затримання п'ятьох осіб у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

10 листопада повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Мін'юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

12 листопада Кабінет міністрів України на своєму ранковому засіданні відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка і вирішив покласти виконання обовʼязків міністра на його заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.