Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вадефуль: ФРН виділить Україні ще €40 млн допомоги на зиму
08:50 12.11.2025 |
Німеччина, з огляду на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, надасть Києву додаткові 40 мільйонів євро допомоги на зиму. Про це оголосив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) у вівторок, 11 листопада.
"Ми допомагаємо зберегти тепло й світло в домівках і гарантувати, що Росія не досягне своєї мети - морально зламати тих, хто захищає свою батьківщину, своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газові та опалювальні системи", - сказав Вадефуль перед зустріччю міністрів країн Великої сімки (G7) у Канаді, цитує агентство dpa.
Кошти буде використано для гуманітарних заходів, зокрема для ремонту систем опалення й пошкоджених будинків, постачання генераторів, а також матеріальної допомоги.
Зустріч G7 у Канаді
11 листопада у місті Ніагара-он-те-Лейк на південному сході Канади відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн G7 (США, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Великобританія, Канада та ЄС).
Одними з головних тем на порядку денному будуть Близький Схід та питання війни в Україні, повідомляє агентство Reuters.
Як запрошений гість до саміту приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У МЗС повідомили
, що він візьме участь у тематичних зустрічах щодо розвитку оборонної співпраці та підвищення тиску на Росію, а також у зустрічах щодо морської безпеки та зміцнення енергетичної та економічної стійкості. Заплановано також низку двосторонніх переговорів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $64,6 за барель
|Міністр економіки прокоментував розпуск наглядової ради «Енергоатому»
|Ціни на газ тримаються за попит і курс
|Україна стала «дроновою наддержавою» та випускає 4 млн БПЛА на рік – Bloomberg
|Повний аудит «Енергоатому» проведуть за 90 днів робочих днів
|Україна за 10 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 1,5%, імпорт зріс на 14,5%
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini