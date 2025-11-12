Авторизация

Вадефуль: ФРН виділить Україні ще €40 млн допомоги на зиму

 

Німеччина, з огляду на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, надасть Києву додаткові 40 мільйонів євро допомоги на зиму. Про це оголосив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) у вівторок, 11 листопада.

"Ми допомагаємо зберегти тепло й світло в домівках і гарантувати, що Росія не досягне своєї мети - морально зламати тих, хто захищає свою батьківщину, своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газові та опалювальні системи", - сказав Вадефуль перед зустріччю міністрів країн Великої сімки (G7) у Канаді, цитує агентство dpa.

Кошти буде використано для гуманітарних заходів, зокрема для ремонту систем опалення й пошкоджених будинків, постачання генераторів, а також матеріальної допомоги.

Зустріч G7 у Канаді

11 листопада у місті Ніагара-он-те-Лейк на південному сході Канади відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн G7 (США, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Великобританія, Канада та ЄС).

Одними з головних тем на порядку денному будуть Близький Схід та питання війни в Україні, повідомляє агентство Reuters.

Як запрошений гість до саміту приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У МЗС повідомили
, що він візьме участь у тематичних зустрічах щодо розвитку оборонної співпраці та підвищення тиску на Росію, а також у зустрічах щодо морської безпеки та зміцнення енергетичної та економічної стійкості. Заплановано також низку двосторонніх переговорів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0500  0,12 0,29
EUR 48,6300  0,02 0,04 48,6700  0,03 0,06

