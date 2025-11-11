Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більше 87% об'єктів соцсфери та 73% житла вже підключено до тепла - Мінрозвитку

 

Понад 87% об'єктів соціальної сфери та 73% житлового фонду по всій Україні підключені до опалення станом на ранок вівторка, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) Костянтин Ковальчук.

"На сьогодні можемо констатувати, що вже більше 87% об'єктів соціальної сфери з опаленням - це 21,3 тис. об'єктів по всій Україні. З кінця жовтня почали підключатися й об'єкти житлового фонду: на сьогоднішній ранок це більше 53 тис. багатоквартирних житлових будинків, тобто 73% житлової сфери України вже з опаленням", - повідомив він на пресконференції щодо стану проходження опалювального сезону 2025-2026 років в агентстві "Укрінформ" у вівторок.

За його словами, на сьогодні працює більше 15 тис. або 85% наявних котельних.

Ковальчук зазначив, що до опалення також підключені всі прифронтові громади, незважаючи на щоденні спроби ворога атакувати критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, опалювальний сезон в Україні розпочався 28 жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

