Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Пошкодження значні». Росія вночі вдарила по енергетиці та портах Одеської області
10:01 04.11.2025 |
У ніч проти 4 листопада Одеський регіон зазнав двох хвиль масованих дронових атак по енергетичній та портовій інфраструктурі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
Попри активну роботу системи протиповітряної оборони, яка знищила більшість ворожих цілей, уникнути влучань не вдалося, розповів Кіпер. Постраждали об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури, зокрема енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.
"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - повідомляється в Telegram-каналі ДТЕК.
Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди й обладнання.
Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових і рятувальників.
Про постраждалих на момент написання матеріалу не повідомлялося.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Аудитори не задоволені розподілом коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії
|Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій
|Аграріям компенсують ще понад 120 мільйонів гривень за вітчизняну техніку
|Рада ухвалила за основу законопроект про інфраструктурні проекти
|Рада схвалила законопроєкт про спрощення примусового стягнення боргів
|Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ