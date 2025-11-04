Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Пошкодження значні». Росія вночі вдарила по енергетиці та портах Одеської області

 

У ніч проти 4 листопада Одеський регіон зазнав двох хвиль масованих дронових атак по енергетичній та портовій інфраструктурі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Попри активну роботу системи протиповітряної оборони, яка знищила більшість ворожих цілей, уникнути влучань не вдалося, розповів Кіпер. Постраждали об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури, зокрема енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - повідомляється в Telegram-каналі ДТЕК.

Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди й обладнання.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових і рятувальників.

Про постраждалих на момент написання матеріалу не повідомлялося.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес