«Пошкодження значні». Росія вночі вдарила по енергетиці та портах Одеської області

У ніч проти 4 листопада Одеський регіон зазнав двох хвиль масованих дронових атак по енергетичній та портовій інфраструктурі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Попри активну роботу системи протиповітряної оборони, яка знищила більшість ворожих цілей, уникнути влучань не вдалося, розповів Кіпер. Постраждали об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури, зокрема енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - повідомляється в Telegram-каналі ДТЕК.

Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди й обладнання.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових і рятувальників.

Про постраждалих на момент написання матеріалу не повідомлялося.