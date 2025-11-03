Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна у жовтні збільшила імпорт електрики у 2,5 раза - ExPrо
13:59 03.11.2025 |
У жовтні порівняно із вереснем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза до 360 тис. МВт-год, експорт - знизився на 85% до 90,8 тис. МВт-год.
Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.
"Імпорт електроенергії до України у жовтні 2025 року зріс у 2,5 раза - до 360 тис. МВт-год. Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці - Польща, з часткою 22%", - йдеться у повідомленні.
При цьому внаслідок посилення атак на енергоінфраструктуру експорт електрики минулого місяця впав на 85% до 90,8 тис. МВт-год. Скорочення спостерігалося за всіма напрямками, окрім Словаччини. Найбільшу частку в експорті також займає Угорщина - 43% від загального обсягу.
Зазначається, що наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю електрикою зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини становив 7,6 тис. МВт-год, експорт - 1,8 тис. МВт-год.
Як повідомлялося, у вересні порівняно із серпнем Україна збільшила експорт електроенергії на 41% до 635 тис. МВт-год, імпорт - знизився на 47% до 140 тис. МВт-год.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Україна у жовтні експортувала 4,5 мільйона тонн агропродукції
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 32 коп. до 58,34 грн/л, на дизельне пальне - на 23 коп. до 56,29 грн/л
|FAO прогнозує зростання світового виробництва пшениці в 2025 році до 810 млн тонн
|Нафта перейшла до зниження, Brent торгується на рівні $64,5 за барель
|Темп приросту попиту на нові легкові авто у жовтні прискорився до 33%, BYD закріпився в лідерах
|Україна у жовтні збільшила імпорт електрики у 2,5 раза - ExPrо
Бізнес
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA