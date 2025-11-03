Україна у жовтні збільшила імпорт електрики у 2,5 раза - ExPrо

У жовтні порівняно із вереснем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза до 360 тис. МВт-год, експорт - знизився на 85% до 90,8 тис. МВт-год.

Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"Імпорт електроенергії до України у жовтні 2025 року зріс у 2,5 раза - до 360 тис. МВт-год. Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці - Польща, з часткою 22%", - йдеться у повідомленні.

При цьому внаслідок посилення атак на енергоінфраструктуру експорт електрики минулого місяця впав на 85% до 90,8 тис. МВт-год. Скорочення спостерігалося за всіма напрямками, окрім Словаччини. Найбільшу частку в експорті також займає Угорщина - 43% від загального обсягу.

Зазначається, що наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю електрикою зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини становив 7,6 тис. МВт-год, експорт - 1,8 тис. МВт-год.

Як повідомлялося, у вересні порівняно із серпнем Україна збільшила експорт електроенергії на 41% до 635 тис. МВт-год, імпорт - знизився на 47% до 140 тис. МВт-год.