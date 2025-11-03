Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у жовтні збільшила імпорт електрики у 2,5 раза - ExPrо

Україна у жовтні збільшила імпорт електрики у 2,5 раза - ExPrо

 

У жовтні порівняно із вереснем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,5 раза до 360 тис. МВт-год, експорт - знизився на 85% до 90,8 тис. МВт-год.

Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"Імпорт електроенергії до України у жовтні 2025 року зріс у 2,5 раза - до 360 тис. МВт-год. Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці - Польща, з часткою 22%", - йдеться у повідомленні.

При цьому внаслідок посилення атак на енергоінфраструктуру експорт електрики минулого місяця впав на 85% до 90,8 тис. МВт-год. Скорочення спостерігалося за всіма напрямками, окрім Словаччини. Найбільшу частку в експорті також займає Угорщина - 43% від загального обсягу.

Зазначається, що наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю електрикою зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини становив 7,6 тис. МВт-год, експорт - 1,8 тис. МВт-год.

Як повідомлялося, у вересні порівняно із серпнем Україна збільшила експорт електроенергії на 41% до 635 тис. МВт-год, імпорт - знизився на 47% до 140 тис. МВт-год.
За матеріалами: Укрінформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес