Фінансові новини
- |
- 01.11.25
- |
- 00:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада достроково надала $10 млн на ремонт енергетичної інфраструктури України
23:31 31.10.2025 |
Міністерка закордонних справ Аніта Ананд оголосила, що Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.
Про це повідомили в уряді Канади, пише "Європейська правда".
$10 мільйонів було виплачено достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами.
У контексті нещодавнього сплеску атак на об'єкти природного газу, Ананд оголосила, що Секретаріат Енергетичного співтовариства виділив приблизно $50 мільйонів із загального внеску Канади на закупівлю та доставку компресорів природного газу для Харківської області. Це обладнання терміново необхідне для відновлення енергопостачання та стабілізації системи перед настанням зими.
"З настанням зими та черговими атаками Росії на важливі об'єкти цивільної інфраструктури потреба в енергетичній підтримці стає нагальною. У відповідь на це Канада прискорює зусилля з відновлення критично важливих енергетичних систем України та підтримки українців у найсуворіші місяці, що попереду", - заявила глава МЗС Канади Аніта Ананд.
Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.
Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
|Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
|Хмарочос «Гулівер» у Києві закрили на невизначений термін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Інфляція уповільниться, але зростання економіки буде меншим через наслідки ударів РФ, – прогноз Нацбанку
|Канада достроково надала $10 млн на ремонт енергетичної інфраструктури України
|Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини
|Reuters: ОПЕК+ розглядає незначне підвищення видобутку нафти у грудні
|У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд грн
|Держслужба зайнятості розповіла про кількість вакансій з наданням житла
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%