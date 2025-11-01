Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада достроково надала $10 млн на ремонт енергетичної інфраструктури України

 

Міністерка закордонних справ Аніта Ананд оголосила, що Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомили в уряді Канади, пише "Європейська правда".

$10 мільйонів було виплачено достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами.

У контексті нещодавнього сплеску атак на об'єкти природного газу, Ананд оголосила, що Секретаріат Енергетичного співтовариства виділив приблизно $50 мільйонів із загального внеску Канади на закупівлю та доставку компресорів природного газу для Харківської області. Це обладнання терміново необхідне для відновлення енергопостачання та стабілізації системи перед настанням зими.

"З настанням зими та черговими атаками Росії на важливі об'єкти цивільної інфраструктури потреба в енергетичній підтримці стає нагальною. У відповідь на це Канада прискорює зусилля з відновлення критично важливих енергетичних систем України та підтримки українців у найсуворіші місяці, що попереду", - заявила глава МЗС Канади Аніта Ананд.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

