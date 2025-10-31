Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

 

Національний банк України, dраховуючи наслідки нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, погіршив оцінку дефіциту електроенергії на IV квартал 2025 року та I квартал 2026 року до рівня 4-6%, тоді як наприкінці липня цього року оцінював його на рівні біля 1%.

"У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. За оцінками НБУ, таке розширення дефіциту е/е сповільнить зростання ВВП у 2025 році приблизно на 0,1 в. п. (відсотковий пункт), та у 2026 році - на 0,2 в. п.", - йдеться у жовтневому Інфляційному звіті, опублікованому на сайті НБУ.

Центробанк додав, що різке посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та видобувних потужностей з боку РФ наприкінці ІІІ кварталу суттєво також суттєво збільшило потреби в додатковому імпорті е/е та газу для успішного проходження опалювального періоду.

"Очікується імпорт 6 млрд куб. м газу у 2025 році, 5 млрд куб. м у 2026 році і 3 млрд куб. м у 2027 році. Це збільшить витрати більше, ніж на $3 млрд у 2025 році та ще на $3 млрд у 2026-2027 роках", - зазначено у документі.

В липневому звіті Нацбанк прогнозував імпорт газу цього року на суму близько $3 млрд та по $1 млрд у 2026 і 2027 роках.

В припущення базового сценарію прогнозу закладена ціна газу на хабі TTF в Нідерландах $447,5 за 1000 куб. м цього року з подальшим здешевленням до $384,7 за 1000 куб. м наступного року та $367,7 за 1000 куб. м 2027 року.

Як повідомлялося, Нацбанк минулого тижня погіршив прогноз зростання економіки країни в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік - з 2,3% до 2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес