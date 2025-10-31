У кількох областях через обстріли РФ є нові знеструмлення - Укренерго

Станом на ранок 31 жовтня через російські обстріли є знеструмлені споживачі у кількох областях; по всій Україні застосовуються погодинні графіки відключення світла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Внаслідок дронових атак на енергооб'єкти - на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", - йдеться у повідомленні.

Через наслідки трьох масованих атак, що відбулися з початку жовтня, у п'ятницю в усіх областях до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень електрики обсягом від 0,5 до 3 черг. Крім того, діють графіки обмеження потужності для промисловості.

Споживання електрики станом на 6:30 було на 2,8% нижчим порівняно із попереднім днем, що є наслідком застосування обмежень. Водночас Укренерго зазначає, що споживання продовжує триматися на високому рівні.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з'являється за графіком - не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", - радить оператор енергосистеми.

Як повідомлялося, 30 жовтня Росія вчергове масовано атакувала енергосистему України. Зазнали пошкоджень теплоелектростанції та високовольтні підстанції, важливі для АЕС. На Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС втрачено доступ до однієї з ліній зовнішнього живлення. На Рівненській АЕС станція знизила потужність двох із чотирьох енергоблоків за рекомендацією оператора мережі.