Україна була змушена зменшити генерацію на АЕС після обстрілів 30 жовтня

 

Російські обстріли 30 жовтня призвели до зменшення генерації на одній з атомних електростанцій України, йдеться у зведенні Міжнародного агентства з атомної енергії.

"МАГАТЕ було поінформовано про військові дії в Україні, що відбулися сьогодні вранці [30 жовтня] та призвели до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні", - повідомило агентство.

Південноукраїнська та Хмельницька атомні станції втратили по одній лінії зовнішнього електропостачання, а Рівненська АЕС знизила потужність двох із чотирьох енергоблоків на вимогу оператора електромережі.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними й постійно присутніми. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів і повної поваги до семи неодмінних принципів ядерної безпеки та захисту", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

