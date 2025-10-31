Україна була змушена зменшити генерацію на АЕС після обстрілів 30 жовтня

Російські обстріли 30 жовтня призвели до зменшення генерації на одній з атомних електростанцій України, йдеться у зведенні Міжнародного агентства з атомної енергії.

"МАГАТЕ було поінформовано про військові дії в Україні, що відбулися сьогодні вранці [30 жовтня] та призвели до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні", - повідомило агентство.

Південноукраїнська та Хмельницька атомні станції втратили по одній лінії зовнішнього електропостачання, а Рівненська АЕС знизила потужність двох із чотирьох енергоблоків на вимогу оператора електромережі.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними й постійно присутніми. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів і повної поваги до семи неодмінних принципів ядерної безпеки та захисту", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.