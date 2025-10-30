Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Раді зареєстрований законопроєкт щодо будівництва в Україні малих модульних реакторів
17:54 30.10.2025 |
Народні депутати Анатолій Костюх, Андрій Герус та Давид Арахамія (всі - фракція "Слуга народу") зареєстрували у парламенті законопроєкт щодо засад впровадження малих модульних реакторів в Україні.
Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №14164 оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Документ передбачає, що рішення про розміщення малих модульних реакторів не потрібно буде ухвалювати у Верховній Раді. Ці об'єкти не матимуть статусу об'єктів загальнодержавного значення.
Законопроєкт залишає за урядом призначення операторів ядерної установки лише для установок державної власності. Для установок приватної власності оператора визначатиме безпосередньо власник.
Передбачається також, що малі модульні реактори можна приймати в експлуатацію окремо від об'єктів виробничого призначення, на майданчиках яких вони розташовані.
Рішення про дострокове зняття з експлуатації малих модульних реакторів приватної власності ухвалюватиме власник установки. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повинен бути повідомлений про таке рішення не пізніше як за п'ять років до початку виведення з експлуатації.
Експлуатуюча організація буде зобов'язана забезпечити експлуатацію малого модульного реактора на кожному окремому етапі життєвого циклу відповідно до норм та правил ядерної та радіаційної безпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Кабмін зобов'язав гральний бізнес зупиняти гру, якщо у гравця є ознаки залежності
|У Раді зареєстрований законопроєкт щодо будівництва в Україні малих модульних реакторів
|Україна наростила імпорт газу, більш як половину купила у Швейцарії - DiXi Group
|Україна відновлює імпорт газу з Греції після двомісячної перерви
|Рівень тінізації молочного ринка становить близько 20%, 800 тис. тонн молока переробляється в тіні - СМПУ
|Наступного року держава сплатить 43 мільярди гривень субсидій
|Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше як 1% - Work.ua
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+