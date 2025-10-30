Авторизация

У Раді зареєстрований законопроєкт щодо будівництва в Україні малих модульних реакторів

 

Народні депутати Анатолій Костюх, Андрій Герус та Давид Арахамія (всі - фракція "Слуга народу") зареєстрували у парламенті законопроєкт щодо засад впровадження малих модульних реакторів в Україні.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №14164 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає, що рішення про розміщення малих модульних реакторів не потрібно буде ухвалювати у Верховній Раді. Ці об'єкти не матимуть статусу об'єктів загальнодержавного значення.

Законопроєкт залишає за урядом призначення операторів ядерної установки лише для установок державної власності. Для установок приватної власності оператора визначатиме безпосередньо власник.

Передбачається також, що малі модульні реактори можна приймати в експлуатацію окремо від об'єктів виробничого призначення, на майданчиках яких вони розташовані.

Рішення про дострокове зняття з експлуатації малих модульних реакторів приватної власності ухвалюватиме власник установки. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повинен бути повідомлений про таке рішення не пізніше як за п'ять років до початку виведення з експлуатації.

Експлуатуюча організація буде зобов'язана забезпечити експлуатацію малого модульного реактора на кожному окремому етапі життєвого циклу відповідно до норм та правил ядерної та радіаційної безпеки.
 

