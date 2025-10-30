Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна наростила імпорт газу, більш як половину купила у Швейцарії - DiXi Group
17:49 30.10.2025 |
У січні-червні 2025 року Україна імпортувала 2,3 млрд кубометрів газу, що у 19,3 раза більше порівняно із першим півріччям 2024-го.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.
"Імпорт природного газу в Україну за перше півріччя 2025 року зріс у 19,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року. За даними Energy Map, країна придбала 2,30 млрд куб. м газу на суму $1,17 млрд, тоді як роком раніше обсяг імпорту складав лише 0,12 млрд куб. м на $36,41 млн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при підрахунку не враховувався газ, що зберігався у сховищах у режимі "митного складу" без митного оформлення.
У першому півріччі газ імпортувався з 14 країн, що на 5 більше ніж в аналогічному періоді 2024 року. Найбільший обсяг був імпортований зі Швейцарії - 1,28 млрд кубометрів, або 55,4% від загального обсягу. Із Німеччини імпортовано 0,28 млрд кубометрів (12,2%), з Польщі - 0,21 млрд кубометрів (9%). Інші 11 країн забезпечили сукупно 23,4% імпортованого ресурсу.
Середня ціна імпортованого газу зросла на 66,6% із 305 до 508 доларів за тисячу кубометрів газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Кабмін зобов'язав гральний бізнес зупиняти гру, якщо у гравця є ознаки залежності
|У Раді зареєстрований законопроєкт щодо будівництва в Україні малих модульних реакторів
|Україна наростила імпорт газу, більш як половину купила у Швейцарії - DiXi Group
|Україна відновлює імпорт газу з Греції після двомісячної перерви
|Рівень тінізації молочного ринка становить близько 20%, 800 тис. тонн молока переробляється в тіні - СМПУ
|Наступного року держава сплатить 43 мільярди гривень субсидій
|Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше як 1% - Work.ua
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+