Україна наростила імпорт газу, більш як половину купила у Швейцарії - DiXi Group

У січні-червні 2025 року Україна імпортувала 2,3 млрд кубометрів газу, що у 19,3 раза більше порівняно із першим півріччям 2024-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

"Імпорт природного газу в Україну за перше півріччя 2025 року зріс у 19,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року. За даними Energy Map, країна придбала 2,30 млрд куб. м газу на суму $1,17 млрд, тоді як роком раніше обсяг імпорту складав лише 0,12 млрд куб. м на $36,41 млн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при підрахунку не враховувався газ, що зберігався у сховищах у режимі "митного складу" без митного оформлення.

У першому півріччі газ імпортувався з 14 країн, що на 5 більше ніж в аналогічному періоді 2024 року. Найбільший обсяг був імпортований зі Швейцарії - 1,28 млрд кубометрів, або 55,4% від загального обсягу. Із Німеччини імпортовано 0,28 млрд кубометрів (12,2%), з Польщі - 0,21 млрд кубометрів (9%). Інші 11 країн забезпечили сукупно 23,4% імпортованого ресурсу.

Середня ціна імпортованого газу зросла на 66,6% із 305 до 508 доларів за тисячу кубометрів газу.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

