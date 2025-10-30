Україна наростила імпорт газу, більш як половину купила у Швейцарії - DiXi Group

У січні-червні 2025 року Україна імпортувала 2,3 млрд кубометрів газу, що у 19,3 раза більше порівняно із першим півріччям 2024-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

"Імпорт природного газу в Україну за перше півріччя 2025 року зріс у 19,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року. За даними Energy Map, країна придбала 2,30 млрд куб. м газу на суму $1,17 млрд, тоді як роком раніше обсяг імпорту складав лише 0,12 млрд куб. м на $36,41 млн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при підрахунку не враховувався газ, що зберігався у сховищах у режимі "митного складу" без митного оформлення.

У першому півріччі газ імпортувався з 14 країн, що на 5 більше ніж в аналогічному періоді 2024 року. Найбільший обсяг був імпортований зі Швейцарії - 1,28 млрд кубометрів, або 55,4% від загального обсягу. Із Німеччини імпортовано 0,28 млрд кубометрів (12,2%), з Польщі - 0,21 млрд кубометрів (9%). Інші 11 країн забезпечили сукупно 23,4% імпортованого ресурсу.

Середня ціна імпортованого газу зросла на 66,6% із 305 до 508 доларів за тисячу кубометрів газу.