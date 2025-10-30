Україна відновлює імпорт газу з Греції після двомісячної перерви

Постачання газу в Україну Трансбалканським коридором відновляться у листопаді після паузи у вересні-жовтні.

Потужності Route 1 загальним обсягом 0,6 млн куб. м на добу забронювали DEPA Commercial, D.Trading та Axpo Trading, повідомляє галузеве видання "ExPro".

Оператори ГТС України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції на листопад виставляли майже 1,9 млн куб. м на добу, але у вересні-жовтні бронювання не відбувались через високі тарифи та відсутність довгострокового гарантійного доступу. Маршрут працював у липні-серпні, за цей час до України надійшло близько 18 млн куб. м.

Поновлене бронювання зумовлене 50% знижкою на транзит Route 1, затвердженою молдовським і румунським операторами на шість місяців - до кінця квітня 2026.

Додатковий інтерес підтримує потреба України наростити імпорт перед опалювальним сезоном на тлі суттєвого скорочення внутрішнього видобутку через російські атаки.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський доручив уряду під керівництвом Юлії Свириденко невідкладно забезпечити фінансування імпорту додаткових обсягів газу для проходження опалювального періоду.

"Міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики", - додав президент.