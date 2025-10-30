Фінансові новини
- 30.10.25
- 14:16
- RSS
- мапа сайту
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України
09:42 30.10.2025
РФ 30 жовтня знову атакувала теплоелектростанції (ТЕС) "ДТЕК" в різних регіонах України, повідомив енергохолдинг зранку в четвер.
"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - зазначили в компанії.
Це вже третя масована атака на теплоелектростанції "ДТЕК" за жовтень.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК" були обстріляні понад 210 разів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
