Польська Unimot заходить на ринок відновлюваної енергетики України

Компанія Unimot Energia i Gaz, яка входить до польської Групи Unimot, підписала угоди з українськими компаніями ISO Company та EDS Engineering, йдеться на сайті Unimot.

Партнерство спрямоване на участь у відбудові енергетичної інфраструктури України, зруйнованої внаслідок війни, та розвиток сектору відновлюваних джерел енергії.

Співпраця передбачає будівництво сонячних електростанцій (SPP) та систем зберігання (накопичення) енергії (ESS), які підвищуватимуть енергетичну стійкість України.

"Поєднуючи наш досвід і ноу-хау з технічними можливостями партнерів, ми можемо ефективно долучитися до трансформації енергосистеми України", - зазначив голова правління Unimot Energia i Gaz Войцєх Ґінтер.

Проєкти розроблятимуться у модульному форматі, що дасть змогу скоротити терміни запуску та адаптувати рішення під потреби регіонів.

Крім того, Unimot Energia i Gaz разом з EDS Engineering працюватиме над розвитком інфраструктури зарядки електромобілів в Україні та країнах ЄС. Йдеться про виробництво, монтаж зарядних станцій і будівництво енергетичних мереж для підтримки електромобільності.

В Unimot наголосили, що ISO Company (Черкаська область, кінцева бенефіціарка Ірина Брик. - Ред.) має досвід у проєктуванні рішень для відновлюваної енергетики, а EDS Engineering (Дніпро, власник Олександр Запишний. - Ред.) - у впровадженні масштабних енергетичних проєктів. Обидві компанії володіють сучасною технічною базою та готові до швидкої реалізації інвестицій на території України.

Раніше у жовтні Unimot підписала угоду з львівською компанією Eco-Optima Зіновія Козицького. Співправця буде зосереджена також на розробці та будівництвы нових виробничих потужностей у галузі ВДЕ.

Крім того, компанії планують співпрацю у сфері розвідки та видобування газу та нафти.