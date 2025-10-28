Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польська Unimot заходить на ринок відновлюваної енергетики України
16:51 28.10.2025 |
Компанія Unimot Energia i Gaz, яка входить до польської Групи Unimot, підписала угоди з українськими компаніями ISO Company та EDS Engineering, йдеться на сайті Unimot.
Партнерство спрямоване на участь у відбудові енергетичної інфраструктури України, зруйнованої внаслідок війни, та розвиток сектору відновлюваних джерел енергії.
Співпраця передбачає будівництво сонячних електростанцій (SPP) та систем зберігання (накопичення) енергії (ESS), які підвищуватимуть енергетичну стійкість України.
"Поєднуючи наш досвід і ноу-хау з технічними можливостями партнерів, ми можемо ефективно долучитися до трансформації енергосистеми України", - зазначив голова правління Unimot Energia i Gaz Войцєх Ґінтер.
Проєкти розроблятимуться у модульному форматі, що дасть змогу скоротити терміни запуску та адаптувати рішення під потреби регіонів.
Крім того, Unimot Energia i Gaz разом з EDS Engineering працюватиме над розвитком інфраструктури зарядки електромобілів в Україні та країнах ЄС. Йдеться про виробництво, монтаж зарядних станцій і будівництво енергетичних мереж для підтримки електромобільності.
В Unimot наголосили, що ISO Company (Черкаська область, кінцева бенефіціарка Ірина Брик. - Ред.) має досвід у проєктуванні рішень для відновлюваної енергетики, а EDS Engineering (Дніпро, власник Олександр Запишний. - Ред.) - у впровадженні масштабних енергетичних проєктів. Обидві компанії володіють сучасною технічною базою та готові до швидкої реалізації інвестицій на території України.
Раніше у жовтні Unimot підписала угоду з львівською компанією Eco-Optima Зіновія Козицького. Співправця буде зосереджена також на розробці та будівництвы нових виробничих потужностей у галузі ВДЕ.
Крім того, компанії планують співпрацю у сфері розвідки та видобування газу та нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Польська Unimot заходить на ринок відновлюваної енергетики України
|Нідерланди нададуть Україні 25 млн євро на газ і енергообладнання
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у вересні скоротився на 15%, кількість зросла на 1,6%
|В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу
|Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив Гепард Хафер. Лещенко – заступник
|Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання
Бізнес
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео